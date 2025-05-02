Carreta tomba após sair de curva na Vila Rubim em Vitória; vídeo

Uma carreta tombou na manhã desta sexta-feira (2) após sair de uma curva na região da Vila Rubim, em Vitória. Conforme imagens (veja vídeo), o acidente aconteceu em frente a um posto de combustível e em uma região conhecida pelo trânsito intenso.

Segundo o motorista do veículo para a reportagem da TV Gazeta, ele estava a 40 km/h quando dois carros entraram em sua frente e, no susto, para não bater, ele jogou a carreta para o canto direito, perdeu o controle e tombou. O condutor saiu da Bahia, carregado de pneus e deixaria a carga em uma empresa de Vila Velha.

A Guarda Civil Municipal de Vitória informou que uma equipe foi deslocada para a Avenida Pedro Nolasco, onde ocorreu o tombamento. Segundo a corporação, o motorista não sofreu ferimentos e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. No entanto, foram emitidos dois autos de infração: um pelo tacógrafo vencido desde agosto do ano passado e outro por circular fora do horário permitido, sem a permissão devida (de acordo com o Peso Bruto Total - PBT).