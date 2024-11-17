Governo do ES diz que vai apurar causa de estrondo na ArcelorMittal

Fumaça amarela e preta que surgiu após barulho de explosão na ArcelorMittal Tubarão Crédito: Foto do leitor

Nesta segunda-feira (18), a ArcelorMittal foi novamente procurada para responder sobre o incidente na área e informou que a falta de energia foi causada pela queda de um cabo para-raio sobre a rede de alta tensão. A siderúrgica reforçou que, apesar do barulho, não houve vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas, segundo a ArcelorMittal.

Conforme o Executivo estadual, as apurações sobre o que realmente aconteceu na usina serão conduzidas pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O diretor-geral do Iema, Mário Louzada, conversou com a reportagem de A Gazeta no início da noite deste domingo. Ele afirmou que o órgão foi informado sobre a falha operacional pela própria Arcelor menos de cinco minutos após o ocorrido.

"Com certeza o governo, por meio do Iema, irá apurar o que aconteceu na tarde deste domingo. Muitas pessoas ficaram assustadas com o impacto, que chegou a ser sentido até em alguns pontos da Ponta da Fruta, em Vila Velha. As nossas equipes já estão no local colhendo todas as informações necessárias para a elaboração de laudos e relatórios que esclareçam a situação" Mário Louzada - Diretor-geral do Iema

Ainda segundo o diretor do Iema, a empresa teria informado que todas as medidas visando ao controle ambiental foram tomadas imediatamente. A Arcelor também teria garantido ao governo que está implementando ações para a proteção da vida humana e a redução dos danos ambientais.

Sensação de terremoto, segundo moradores

Nos relatos registrados logo após o barulho vindo da siderúrgica, algumas pessoas disseram ter sentido a estrutura de seus imóveis tremer durante o ocorrido.

Carros do Corpo de Bombeiros também se encaminharam até a portaria da empresa. A assessoria da corporação confirmou a ida dos agentes ao local, entretanto destacou que os militares não teriam atuado na ocorrência em função de a própria empresa ter conseguido controlar a situação com o auxílio de equipes próprias. Veja a íntegra da nota abaixo: