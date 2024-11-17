Governo do ES diz que vai apurar causa de estrondo na ArcelorMittal

O governo do Estado disse que vai apurar a causa do forte estrondo, seguido de emissão de fumaça que aconteceu neste domingo (17) em uma área da ArcelorMittal, no complexo de Tubarão, entre Vitória e Serra. De acordo com a empresa, houve uma falta de energia na usina, o que afetou a central termelétrica da siderúrgica, causando o incidente. O impacto causado pelo blackout se assemelhou ao de uma explosão e foi sentido por moradores de diversas regiões da Grande Vitória.
Nesta segunda-feira (18), a ArcelorMittal foi novamente procurada para responder sobre o incidente na área e informou que a falta de energia foi causada pela queda de um cabo para-raio sobre a rede de alta tensão. A siderúrgica reforçou que, apesar do barulho, não houve vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas, segundo a ArcelorMittal.
Conforme o Executivo estadual, as apurações sobre o que realmente aconteceu na usina serão conduzidas pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O diretor-geral do Iema, Mário Louzada, conversou com a reportagem de A Gazeta no início da noite deste domingo. Ele afirmou que o órgão foi informado sobre a falha operacional pela própria Arcelor menos de cinco minutos após o ocorrido.
"Com certeza o governo, por meio do Iema, irá apurar o que aconteceu na tarde deste domingo. Muitas pessoas ficaram assustadas com o impacto, que chegou a ser sentido até em alguns pontos da Ponta da Fruta, em Vila Velha. As nossas equipes já estão no local colhendo todas as informações necessárias para a elaboração de laudos e relatórios que esclareçam a situação"
Ainda segundo o diretor do Iema, a empresa teria informado que todas as medidas visando ao controle ambiental foram tomadas imediatamente. A Arcelor também teria garantido ao governo que está implementando ações para a proteção da vida humana e a redução dos danos ambientais.
Sensação de terremoto, segundo moradores
Nos relatos registrados logo após o barulho vindo da siderúrgica, algumas pessoas disseram ter sentido a estrutura de seus imóveis tremer durante o ocorrido.
Carros do Corpo de Bombeiros também se encaminharam até a portaria da empresa. A assessoria da corporação confirmou a ida dos agentes ao local, entretanto destacou que os militares não teriam atuado na ocorrência em função de a própria empresa ter conseguido controlar a situação com o auxílio de equipes próprias. Veja a íntegra da nota abaixo:
"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, na tarde deste domingo (17) para ocorrência na área da empresa ArcelorMittal, unidade Tubarão, localizada em Bairro de Fátima, Serra. Recursos foram enviados ao local, entretanto, não houve atuação do CBMES, pois a empresa informou que a situação foi controlada pelas equipes próprias".