Ciclista é atropelada por carro conduzido por adolescente em Piúma

Conforme a PM, a vítima seguia no sentido bairro Niterói ao Centro quando, ao sair do acostamento da pista contrária e atravessar repentinamente a via, foi atingida por um automóvel que trafegava no mesmo sentido. A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) antes da chegada dos policiais. O carro envolvido no acidente foi localizado estacionado em uma rua lateral, próxima ao local da colisão. Testemunhas informaram que o motorista acompanhou a vítima até o hospital.>