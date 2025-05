Piloto fica ferido após moto cair de ponte sobre rio em Iconha

Ele foi socorrido por equipes do Samu/192 e do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não foi possível realizar o teste do etilômetro, mas os oficiais descobriram que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que a moto estava com o licenciamento vencido desde 2008. O veículo foi removido do local e levado para um pátio do Detran. >