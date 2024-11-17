Enfermeiro que cursava medicina morre em acidente de moto em João Neiva

Evandro Bernardino Mendes de Melo tinha 41 anos Crédito: Redes sociais / Montagem A Gazeta

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, do tipo "saída de pista", ocorreu por volta de 17h50 de sexta-feira (15). A vítima teve a morte confirmada no local.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 19h de sexta-feira (15), para uma ocorrência de "choque/batida com vítima fatal", na BR 259, na zona rural de João Neiva. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, onde passou por necropsia e foi liberado para os familiares.

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) lamentou a morte de Evandro, descrevendo-o como "um profissional exemplar que dedicou sua vida à Enfermagem, ao ensino e ao cuidado intensivo de seus pacientes". O Coren-ES afirmou: "Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de profissão e reconhecemos a imensa contribuição de Evandro para a Enfermagem e para a saúde pública do Espírito Santo".

A Faculdade Unesc informou que recebeu com tristeza a notícia da morte do aluno do 5º período de Medicina Evandro Bernardino. "Neste momento de profunda dor, expressamos nossa solidariedade à sua família e amigos. Que Deus traga conforto e força para enfrentarem essa perda irreparável", lamentou a faculdade.

Uma colega de turma da vítima escreveu, nas redes sociais: "Evandro era o raio de sol que iluminava os nossos dias. O amor por você é unanime na nossa sala. Que Deus te receba em seus braços. Já estamos morrendo de saudades!".

Outra estudante de Medicina, colega de turma de Evandro, emendou: "Sem palavras para descrever o quanto você vai fazer falta, com seu sorriso e positividade, sempre alegre e prestativo. Você nos ensinou muitas lições!".