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Colegas de luto

Enfermeiro que cursava medicina morre em acidente de moto em João Neiva

Segundo a PRF, Evandro saiu da pista da BR 259 com a moto que pilotava por volta das 17h50 de sexta (15) e morreu no local; amigos e instituições lamentaram a perda

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 16:57

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

17 nov 2024 às 16:57
Evandro Bernardino Mendes de Melo tinha 41 anos
Evandro Bernardino Mendes de Melo tinha 41 anos Crédito: Redes sociais / Montagem A Gazeta
Um enfermeiro de 41 anos morreu em um acidente de moto no fim da tarde de sexta-feira (15) — feriado da Proclamação da República — na altura do km 16 da BR 259, em João NeivaNorte do Espírito Santo. Evandro Bernardino Mendes de Melo cursava o 5º período de Medicina em uma faculdade de Colatina. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, do tipo "saída de pista", ocorreu por volta de 17h50 de sexta-feira (15). A vítima teve a morte confirmada no local. 
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 19h de sexta-feira (15), para uma ocorrência de "choque/batida com vítima fatal", na BR 259, na zona rural de João Neiva. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, onde passou por necropsia e foi liberado para os familiares. 
Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) lamentou a morte de Evandro, descrevendo-o como "um profissional exemplar que dedicou sua vida à Enfermagem, ao ensino e ao cuidado intensivo de seus pacientes". O Coren-ES afirmou: "Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de profissão e reconhecemos a imensa contribuição de Evandro para a Enfermagem e para a saúde pública do Espírito Santo".
A Faculdade Unesc informou que recebeu com tristeza a notícia da morte do aluno do 5º período de Medicina Evandro Bernardino. "Neste momento de profunda dor, expressamos nossa solidariedade à sua família e amigos. Que Deus traga conforto e força para enfrentarem essa perda irreparável", lamentou a faculdade. 
Uma colega de turma da vítima escreveu, nas redes sociais: "Evandro era o raio de sol que iluminava os nossos dias. O amor por você é unanime na nossa sala. Que Deus te receba em seus braços. Já estamos morrendo de saudades!".
Outra estudante de Medicina, colega de turma de Evandro, emendou: "Sem palavras para descrever o quanto você vai fazer falta, com seu sorriso e positividade, sempre alegre e prestativo. Você nos ensinou muitas lições!".
A reportagem de A Gazeta apurou que o corpo de Evandro foi velado neste domingo (17), e o sepultamento ocorreu às 10h no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. 

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