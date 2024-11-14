Exame confirma que ossada é de estudante que desapareceu em Pinheiros

Foto do local onde ossada foi encontrada e no destaque a menina Samanta Crédito: Montagem/A Gazeta

Segundo a Polícia Científica, a identificação foi feita por meio de exame de DNA, utilizando material genético fornecido pela mãe da jovem.

Relembre o caso

A estudante Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro, de 14 anos, saiu da casa dos avós, com quem morava, no Assentamento Maria Olinda I, zona rural de Pinheiros, no dia 22 de março deste ano, para ir ao distrito de São João do Sobrado, a aproximadamente quatro quilômetros de distância. Por volta das 22h30, foi vista pela última vez nas proximidades da praça da localidade e, desde então, não houve mais notícias sobre seu paradeiro.





No dia 7 de abril, amigos, familiares e moradores de São João do Sobrado, em Pinheiros, realizaram uma manifestação pedindo respostas sobre o paradeiro de Samanta e maior empenho das autoridades na investigação do caso.



No dia 17 de abril, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas na região de São João do Sobrado, incluindo áreas rurais e abertas, com apoio de cães farejadores. Nada foi encontrado.





Em 9 de setembro de 2024, um agricultor encontrou uma ossada em Olinda I, zona rural de Pinheiros, mesma região onde a menina desapareceu. Ele relatou à polícia que estava construindo uma cerca quando encontrou a ossada e roupas semelhantes às que a garota vestia na noite do desaparecimento. A notícia foi dada em primeira mão por A Gazeta.



Desaparecimento demorou ser percebido

Em entrevista concedida ao site A Gazeta, Jocilene de Oliveira Teodoro, tia de Samanta, disse que a família só tomou conhecimento do desaparecimento de Samanta no dia 25 de março, uma segunda-feira, portanto, dias após o ocorrido em 22 de março. Segundo a familiar, a adolescente costumava ir para a casa de uma prima em São João do Sobrado às sextas-feiras.

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"Pensamos que ela estava na casa dessa prima, mas deu segunda-feira e ela não apareceu. Foi aí que começamos a ficar preocupados", disse a tia.

"Realizamos diversas diligências logo após o desaparecimento da adolescente, inclusive com o uso de cães farejadores do Corpo de Bombeiros, que vasculharam uma área de 12 mil metros quadrados nas redondezas de São João do Sobrado. No entanto, não obtivemos êxito em encontrá-la", disse o delegado Jamerson Amaral, titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros.

"Em operações subsequentes, efetuamos a prisão de três indivíduos suspeitos de envolvimento no desaparecimento, além da apreensão de armas de fogo, drogas e aparelhos celulares, que estão sendo periciados. Após meses de buscas, no dia 09/09/24, recebemos uma denúncia anônima, onde conseguimos localizar a ossada nas proximidades do assentamento onde Samantha morava" Jamerson Amaral - Delegado

O delegado disse ter comunicado à mãe de Samanta sobre o resultado do exame de DNA nesta quinta-feira (14), e manifestou condolências à família. “Continuamos empenhados nas investigações, e qualquer informação pode ser crucial para elucidarmos esse crime. A população pode contribuir com o Disque-Denúncia, pelo telefone 181, com garantia de anonimato”, emendou o delegado.

A reportagem de A Gazeta apurou com fontes da Polícia Civil, que celulares apreendidos com pessoas investigadas em operações realizadas durante as buscas pela menina desaparecida estão sendo periciados.