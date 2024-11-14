Exame confirma que ossada é de estudante que desapareceu em Pinheiros

Relembre o caso
- A estudante Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro, de 14 anos, saiu da casa dos avós, com quem morava, no Assentamento Maria Olinda I, zona rural de Pinheiros, no dia 22 de março deste ano, para ir ao distrito de São João do Sobrado, a aproximadamente quatro quilômetros de distância. Por volta das 22h30, foi vista pela última vez nas proximidades da praça da localidade e, desde então, não houve mais notícias sobre seu paradeiro.
- No dia 7 de abril, amigos, familiares e moradores de São João do Sobrado, em Pinheiros, realizaram uma manifestação pedindo respostas sobre o paradeiro de Samanta e maior empenho das autoridades na investigação do caso.
- No dia 17 de abril, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas na região de São João do Sobrado, incluindo áreas rurais e abertas, com apoio de cães farejadores. Nada foi encontrado.
- Em 9 de setembro de 2024, um agricultor encontrou uma ossada em Olinda I, zona rural de Pinheiros, mesma região onde a menina desapareceu. Ele relatou à polícia que estava construindo uma cerca quando encontrou a ossada e roupas semelhantes às que a garota vestia na noite do desaparecimento. A notícia foi dada em primeira mão por A Gazeta.
Desaparecimento demorou ser percebido
Ajude a polícia
A Polícia Civil informou que informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.