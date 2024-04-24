A Polícia Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, realizou nesta quarta-feira (24) novas buscas pelo paradeiro da adolescente Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro, de 14 anos. A adolescente está desaparecida desde o dia 22 de março, quando saiu da casa dos avós, no Assentamento Maria Olinda I, para ir ao distrito de São João do Sobrado, ambos os endereços localizados na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.
As buscas desta quarta-feira foram realizadas com o auxílio de cães farejadores. Apesar disso, as corporações informaram que a menina não foi localizada.
Onde está Samanta?
No dia 22 de março, Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro saiu da casa dos avós, com quem reside, para ir ao distrito de São João do Sobrado junto de uma colega. No entanto, na hora de voltar para casa, Samanta se desencontrou com a amiga.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Jocilene de Oliveira Teodoro, tia de Samanta, informou que a família apenas teve conhecimento do desaparecimento da adolescente no dia 25 de março, uma segunda-feira. Isso porque, de acordo com a familiar, a menina, em algumas sextas-feiras, tinha o costume de ir para a casa de uma prima em São João do Sobrado.
Polícia e bombeiros utilizam cães em busca de menina desaparecida há 1 mês no ES
"Pensamos que ela estava na casa dessa prima, mas deu segunda-feira e ela não apareceu. Foi aí que começamos a ficar preocupados"
A família pede para que as pessoas que tiverem alguma notícia sobre o paradeiro de Samanta, entrem em contato com as tias da adolescente, pelos números 27 99935-4272 (Jocilene) ou 27 99773-6771 (Jocimara).
A família também informou que registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, delegado Eduardo Motta, as investigações do desaparecimento da adolescente estão em andamento, porém, até o momento, Samanta não foi localizada.
O que dizem as autoridades
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia de Pinheiros estão em andamento. Nesta quarta-feira (24), as equipes realizaram diligências com auxílio de cães, mas a adolescente não foi localizada.
"Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", comunicou.
O Corpo de Bombeiros Militar, por sua vez, informou que prestou apoio às buscas desta quarta-feira, por meio do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), que aplicou cães de buscas em locais indicados pela Polícia Civil. No entanto, a jovem desaparecida não foi encontrada. A corporação reforçou que permanece à disposição, caso haja novas solicitações.