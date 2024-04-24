Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro, de 14 anos, está desaparecida desde o dia 22 de março Crédito: Acervo pessoal

As buscas desta quarta-feira foram realizadas com o auxílio de cães farejadores. Apesar disso, as corporações informaram que a menina não foi localizada.

Onde está Samanta?

No dia 22 de março, Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro saiu da casa dos avós, com quem reside, para ir ao distrito de São João do Sobrado junto de uma colega. No entanto, na hora de voltar para casa, Samanta se desencontrou com a amiga.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Jocilene de Oliveira Teodoro, tia de Samanta, informou que a família apenas teve conhecimento do desaparecimento da adolescente no dia 25 de março, uma segunda-feira. Isso porque, de acordo com a familiar, a menina, em algumas sextas-feiras, tinha o costume de ir para a casa de uma prima em São João do Sobrado.

Your browser does not support the audio element. Polícia e bombeiros utilizam cães em busca de menina desaparecida há 1 mês no ES

"Pensamos que ela estava na casa dessa prima, mas deu segunda-feira e ela não apareceu. Foi aí que começamos a ficar preocupados" Jocilene de Oliveira Teodoro - Tia de Samanta

A família pede para que as pessoas que tiverem alguma notícia sobre o paradeiro de Samanta, entrem em contato com as tias da adolescente, pelos números 27 99935-4272 (Jocilene) ou 27 99773-6771 (Jocimara).

A família também informou que registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, delegado Eduardo Motta, as investigações do desaparecimento da adolescente estão em andamento, porém, até o momento, Samanta não foi localizada.

O que dizem as autoridades

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia de Pinheiros estão em andamento. Nesta quarta-feira (24), as equipes realizaram diligências com auxílio de cães, mas a adolescente não foi localizada.

Disque-Denúncia 181 ou pelo "Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio doou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", comunicou.