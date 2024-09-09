Ossada é achada em Pinheiros e pode ser de adolescente desaparecida

Foto do local onde ossada foi encontrada e no destaque a adolescente Samanta Crédito: Montagem | A Gazeta

A suspeita é por causa das vestimentas, semelhantes às que a adolescente usava no dia do desaparecimento. Segundo a Polícia Civil , um agricultor estava construindo uma cerca quando, ao se aproximar de uma vegetação, encontrou as roupas e a ossada. O local fica perto da casa onde Samanta morava, área onde a polícia chegou a fazer buscas após o sumiço da garota.

Ainda segundo o delegado Jamerson Amaral, a família da adolescente foi informada sobre o encontro da ossada e a polícia solicitou a coleta de material genético para a realização de exame de DNA.

Em nota enviada nesta terça-feira (10), a Polícia Científica (PCIES) confirmou ter sido foi acionada para recolher uma ossada no Assentamento Maria Olinda, em Pinheiros. "Os ossos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por requerimento dos peritos. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias)", informou a corporação.

Durante semanas, a Polícia Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros, realizou várias buscas pela menina, incluindo o uso de cães farejadores, mas ela nunca foi encontrada.

Na época do desaparecimento, em conversa com a reportagem de A Gazeta, Jocilene de Oliveira Teodoro, tia de Samanta, informou que, no dia 22 de março, a adolescente saiu da casa dos avós, com quem residia, para ir ao distrito de São João do Sobrado junto com uma colega. "Segundo essa colega, na hora de voltar para o assentamento, elas se desencontraram e, desde então, Samanta não apareceu mais", disse Jocilene.

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