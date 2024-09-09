Ossada é achada em Pinheiros e pode ser de adolescente desaparecida

Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta segunda-feira (9) na região de Olinda I, zona rural de Pinheiros, Norte do Espírito Santo. De acordo com o delegado Jamerson Amaral, titular da delegacia do município, a ossada pode ser de Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro, de 14 anos, desaparecida desde 22 de março quando saiu da casa dos avós no Assentamento Maria Olinda I para o distrito de São João do Sobrado, na mesma cidade.
A suspeita é por causa das vestimentas, semelhantes às que a adolescente usava no dia do desaparecimento. Segundo a Polícia Civil, um agricultor estava construindo uma cerca quando, ao se aproximar de uma vegetação, encontrou as roupas e a ossada. O local fica perto da casa onde Samanta morava, área onde a polícia chegou a fazer buscas após o sumiço da garota.
Ainda segundo o delegado Jamerson Amaral, a família da adolescente foi informada sobre o encontro da ossada e a polícia solicitou a coleta de material genético para a realização de exame de DNA.
Em nota enviada nesta terça-feira (10), a Polícia Científica (PCIES) confirmou ter sido foi acionada para recolher uma ossada no Assentamento Maria Olinda, em Pinheiros. "Os ossos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por requerimento dos peritos. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias)", informou a corporação.
Durante semanas, a Polícia Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros, realizou várias buscas pela menina, incluindo o uso de cães farejadores, mas ela nunca foi encontrada.
Na época do desaparecimento, em conversa com a reportagem de A Gazeta, Jocilene de Oliveira Teodoro, tia de Samanta, informou que, no dia 22 de março, a adolescente saiu da casa dos avós, com quem residia, para ir ao distrito de São João do Sobrado junto com uma colega. "Segundo essa colega, na hora de voltar para o assentamento, elas se desencontraram e, desde então, Samanta não apareceu mais", disse Jocilene.
Ponto a ponto
- 22 de março de 2024: Samanta Teixeira de Oliveira Teodoro, de 14 anos, desapareceu após ser vista pela última vez no distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros, por volta de 22h.
- A garota saiu da casa dos avós, onde residia, para ir ao distrito de São João do Sobrado com uma colega. Ao voltar, Samanta se desencontrou da amiga e não foi mais vista.
- A Polícia Civil informou que câmeras de segurança registraram o último momento em que a adolescente foi vista. Nas imagens, Samanta caminhava sozinha por uma rua, aparentemente preocupada, após perder o ônibus.
- No dia 7 de abril, amigos, familiares e moradores de São João do Sobrado, em Pinheiros, realizaram uma manifestação pedindo respostas sobre o paradeiro de Samanta e maior empenho das autoridades na investigação do caso.
- No dia 17 de abril, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas na região de São João do Sobrado, incluindo áreas rurais e abertas, com apoio de cães farejadores. Nada foi encontrado.
- Em 9 de setembro de 2024, um agricultor encontrou uma ossada em Olinda I, zona rural de Pinheiros, onde a menina desapareceu. Ele relatou à polícia que estava construindo uma cerca quando encontrou a ossada e roupas semelhantes às que a garota vestia na noite do desaparecimento.