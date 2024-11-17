Confusão na saída de casa de shows deixa um morto e cinco feridos em Linhares

Confusão começou em casa de shows, e corpo de adolescente foi encontrado em frente a concessionária Crédito: Leitor A Gazeta

TV Gazeta apurou que o corpo do adolescente foi encontrado com marcas de tiros, em frente a uma concessionária de carros, perto da casa de shows. Um adolescente de 17 anos, identificado como Salim Luis Oliveira, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (17) após uma confusão que começou dentro de uma casa de shows no bairro Três Barras, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Outras cinco pessoas — quatro homens e uma mulher — ficaram feridas. Aapurou que o corpo do adolescente foi encontrado com marcas de tiros, em frente a uma concessionária de carros, perto da casa de shows.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a um tumulto generalizado na saída de um estabelecimento no bairro Três Barras. Durante o deslocamento, a PM recebeu uma atualização informando sobre uma vítima de disparo de arma de fogo em frente a uma concessionária que fica próxima da casa de shows. Ao chegar à cena, os policiais confirmaram, com a equipe do Samu/192 que já estava presente, o óbito de um adolescente de 17 anos.

Segundo a Polícia Militar, na sequência, chegou à corporação a informação de que cinco pessoas, sendo quatro do sexo masculino e uma do feminino, haviam dado entrada no Hospital Geral de Linhares. Uma das vítimas, um jovem de 20 anos, contou que alguém puxou um facão e o feriu na mão esquerda e no braço direito. Os outros feridos de sexo masculino tinham 16, 18 e 22 anos. A vítima de sexo feminino, segundo a PM, “aparentava ter 20 anos” e chegou ao hospital desmaiada. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e que até o momento nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Científica informou que o corpo da vítima fatal foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) do município onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.