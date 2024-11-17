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Bairro Três Barras

Confusão na saída de casa de shows deixa um morto e cinco feridos em Linhares

Uma das vítimas, um jovem de 20 anos, contou que alguém puxou um facão e o feriu na mão esquerda e no braço direito; Salim Luis Oliveira, 17 anos, morreu no local

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 10:54

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

17 nov 2024 às 10:54
Confusão começou em casa de shows, e corpo de adolescente foi encontrado em frente a concessionária
Confusão começou em casa de shows, e corpo de adolescente foi encontrado em frente a concessionária Crédito: Leitor A Gazeta
Um adolescente de 17 anos, identificado como Salim Luis Oliveira,  foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (17) após uma confusão que começou dentro de uma casa de shows no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Outras cinco pessoas — quatro homens e uma mulher — ficaram feridas. A TV Gazeta apurou que o corpo do adolescente foi encontrado com marcas de tiros, em frente a uma concessionária de carros, perto da casa de shows. 
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a um tumulto generalizado na saída de um estabelecimento no bairro Três Barras. Durante o deslocamento, a PM recebeu uma atualização informando sobre uma vítima de disparo de arma de fogo em frente a uma concessionária que fica próxima da casa de shows. Ao chegar à cena, os policiais confirmaram, com a equipe do Samu/192 que já estava presente, o óbito de um adolescente de 17 anos. 
Segundo a Polícia Militar, na sequência, chegou à corporação a informação de que cinco pessoas, sendo quatro do sexo masculino e uma do feminino, haviam dado entrada no Hospital Geral de Linhares. Uma das vítimas, um jovem de 20 anos, contou que alguém puxou um facão e o feriu na mão esquerda e no braço direito. Os outros feridos de sexo masculino tinham 16, 18 e 22 anos. A vítima de sexo feminino, segundo a PM, “aparentava ter 20 anos” e chegou ao hospital desmaiada. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e que até o momento nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima fatal foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) do município onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Ajude a polícia

A Polícia Civil informou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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