Your browser does not support the audio element. Sejus decide afastar policiais que levaram detento a restaurante no ES

TV Gazeta. A dupla de agentes foi gravada por câmeras de videomonitoramento saindo da viatura com o preso já sem as mãos estarem algemadas e entrando no estabelecimento. O secretário estadual da Justiça (Sejus), Rafael Pacheco, anunciou a decisão de afastar da função de escolta os dois policiais penais filmados almoçando com um detento sem algema dentro de um restaurante em um shopping em Jacaraípe, na Serra , em 8 de novembro. A informação foi confirmada, nesta sexta-feira (15), em entrevista para a reportagem da. A dupla de agentes foi gravada por câmeras de videomonitoramento saindo da viatura com o preso já sem as mãos estarem algemadas e entrando no estabelecimento.

Ainda conforme Pacheco, a regra é que o preso nunca esteja em ambiente que ele não possa ser controlado e, se estiver, que tenha sido preparada uma estrutura anterior para a situação.

“O problema que realmente temos ali, e não há o que negar, é esse detento em ambiente público. Isso atrapalha o controle da situação. Então, realmente precisamos apurar porque os policiais decidiram por não algemar o preso em espaço público para ver que resposta eles vão dar no processo legal”, frisou o secretário.

O caso já está sendo apurado pela corregedoria, já que, segundo a Polícia Penal, a postura é contrária aos procedimentos indicados pela instituição.

Escoltado para ir ao médico

Conforme Rhuan Fernandes, presidente do Sindicato de Policiais Penais, os agentes estavam escoltando os preso de Linhares para um atendimento médico na Grande Vitória.

“No meio do caminho, por alguma razão, ou uma demora no transporte ou falta de tempo de levar alimentação na unidade prisional, pode ser, em casos excepcionais, a necessidade de comprar comida. Pensa que é uma pessoa, um ser humano, e no meio do caminho ele acabam se alimentando, mas não da maneira que foi feita de levar o preso ao restaurante. O sindicato está dando suporte. No caso, ali fugiu a rotina. Mas não teve dolo dos policiais", afirmou Fernandes à TV Gazeta.

Relembre o caso

Um detento do sistema prisional do Espírito Santo foi flagrado por câmeras de videomonitoramento saindo de uma viatura da polícia sem estar usando algemas e almoçando com dois policiais penais em um restaurante de um shopping de Jacaraípe, na Serra , Grande Vitória. O caso aconteceu no último dia 8 de novembro e o preso foi filmado andando tranquilamente na rua e dentro do estabelecimento, conforme apuração do g1 ES.

Nas imagens, é possível ver quando a viatura da polícia estaciona numa rua, próximo de um cruzamento. Dois policiais saem do carro. Um estava dirigindo e outro no banco do carona. O detento abre a porta de trás da viatura, fecha e sai andando com os policiais.

Outro detalhe que chama a atenção nas imagens é que o detento estava sem algemas e não era transportado no espaço chamado de "cofre", onde os presos geralmente são levados.

Outra câmera flagrou o homem e os policiais andando numa calçada e indo em direção ao shopping. Dentro do restaurante, as câmeras também registraram o preso e os policiais penais sentados na mesma mesa, almoçando juntos.

No estabelecimento, o interno também estava o tempo todo sem algemas e saiu de lá sem nenhuma proteção nas pernas ou braços. Em um certo momento do vídeo, dá para ver que os policiais penais, responsáveis pela segurança do detento, ficam até de costas para o interno enquanto eles pagam a conta do almoço.

A Polícia Penal não deu mais detalhes sobre os procedimentos que serão adotados contra os servidores. O Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo (Sindppenal) também foi procurado para comentar sobre o assunto e informou, em nota, que tomou conhecimento das imagens por meio da imprensa e disse que, por isso, aguardará detalhes oficiais do caso para se posicionar.