Traficante do PCV é preso por estuprar e manter a filha em cárcere privado no ES

A menina foi até a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) denunciar o pai Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um traficante e integrante da facção do Primeiro Comando de Vitória (PCV), de 30 anos, investigado pelos crimes de estupro, cárcere privado, lesão corporal e ameaça contra a própria filha, de 14 anos, foi preso na última sexta-feira (8), na Serra, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (14), a Polícia Civil informou que o homem cumpria 10 anos de pena em regime fechado por um homicídio praticado em 2014. No entanto, recentemente, passou para o regime semiaberto e não retornou ao presídio. Por isso, passou a ser considerado foragido da Justiça.

Foi nesse momento que ele reencontrou a filha. “Ele não via ela desde antes dele ser preso. Ele convenceu ela a morar na casa dele mesmo contra a vontade da mãe e se aproveitou da vulnerabilidade dela e do sonho que ela tinha de conhecer o pai”, disse a delegada Gabriela Enne, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Assim que passou a morar com o pai, a menina foi impedida de sair de casa e se comunicar com outras pessoas. Apesar das circunstâncias, ela conseguiu pegar o celular dele de madrugada para pedir socorro à mãe, que foi na delegacia denunciar que a filha estava em cárcere privado há aproximadamente 20 dias.

“Ela contou que era agredida diariamente, a ponto de desmaiar e que ele iria acabar matando ela”, descreveu a delegada. As investigações apontaram ainda que o homem entregava a arma para a filha na tentativa de colocá-la a como olheira do tráfico.

Dois dias após a denúncia, a menina conseguiu fugir da residência e foi à delegacia junto da mãe. No local, a adolescente narrou que além do cárcere privado, o pai estava estuprando ela diariamente. Em algumas situações, inclusive, ameaçando-a com uma arma. Após a fuga, o homem ainda mandou perseguir a vítima. “Como ele estava foragido e não podia sair de casa, mandou outras pessoas cercarem a casa da menina, tirar fotos dela e enviar para a mãe como forma de ameaça”, disse a delegada.

Foram apreendidos durante a ação uma arma de fogo calibre 9mm, com numeração raspada, e dois carregadores com 32 munições Crédito: Divulgação/Polícia Civil