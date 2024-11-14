Corpo de homem é encontrado no Rio Itapemirim em Cachoeiro

A Polícia Militar esteve no local e acionou a perícia. Os trabalhos foram acompanhados por diversos moradores. A identidade do homem não informada.

A causa da morte, segundo a Polícia Civil, será investigada. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. A corporação informou que somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso.