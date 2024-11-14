Professor demitido no ES após denúncia de estupro está preso

A demissão foi publicada no Diário Oficial de Cariacica na terça-feira (12). Os nomes do professor, da escola e do bairro onde fica a unidade não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ). O investigado está no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, segundo a Sejus.

A Secretaria de Educação de Cariacica informou que, ao tomar conhecimento do ocorrido, afastou imediatamente o professor das funções. “Foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que resultou na demissão, publicada no dia 12 de novembro no Diário Oficial. Além da demissão, ele está incompatibilizado de assumir qualquer cargo público pelo período de oito anos”, explicou a pasta.

Os autos foram encaminhados para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), mas o órgão explicou que o procedimento tramita em segredo de Justiça, por isso mais informações não serão divulgadas. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Outra denúncia

A produtora Kananda Natielly, da TV Gazeta, apurou que contra o mesmo professor há outro boletim de ocorrência registrado na DPCA em 2021 sobre uma possível prática de abusos sexuais contra alunas da rede pública de Vila Velha.

A prefeitura foi procurada e informou que professor teve contrato rescindido pela Secretaria de Educação de Vila Velha em 2018/2019. "Após medidas internas e solicitação de ordem de restrição, o profissional ficou impedido de retornar à rede municipal de ensino".