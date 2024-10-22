Condenado por estupro em Colatina é preso trabalhando em hotel de Vila Velha

A prisão foi efetuada por uma equipe da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), da Polícia Civil. Foi com base nas informações do setor de inteligência da Supic que os policiais identificaram o local de trabalho do homem, que tinha mandado em aberto. James Willian dos Santos Souza foi informado sobre a prisão e conduzido sem a necessidade de algemas, segundo a Polícia Civil.