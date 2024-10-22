Condenado por estupro em Colatina é preso trabalhando em hotel de Vila Velha

Um homem de 36 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso enquanto trabalhava em um hotel localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (21). A Polícia Civil não deu detalhes sobre o crime, mas informou que o mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Colatina, cidade da Região Noroeste do Espírito Santo. O nome dele não foi informado em nota, mas a reportagem de A Gazeta apurou, considerando o boletim de ocorrência da Polícia Civil, que se trata de James Willian dos Santos Souza.
A prisão foi efetuada por uma equipe da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), da Polícia Civil. Foi com base nas informações do setor de inteligência da Supic que os policiais identificaram o local de trabalho do homem, que tinha mandado em aberto. James Willian dos Santos Souza foi informado sobre a prisão e conduzido sem a necessidade de algemas, segundo a Polícia Civil.
Após ser detido no hotel, ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Apesar da condenação, a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional, informou que James Willian não tem registro em presídios do Espírito Santo.