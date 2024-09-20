LGPD pode impedir divulgação pública de condenados por estupro no ES? Entenda

Indivíduos só entrarão em cadastro de condenados após todo o processo, incluindo defesa Crédito: Divulgação

O texto traz algumas regras: pessoas investigadas pelos crimes ou que ainda estejam recorrendo de uma condenação não podem ser expostas. Assim como as vítimas, que devem ser preservadas. Ou seja, só entra no cadastro, em uma espécie de lista, quem for condenado pelo crime. O cadastro deve entrar em vigor 90 dias após a publicação da lei.

Da proposta à aprovação: LGPD foi incluída no texto

O projeto de lei foi proposto pelo deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A proposta foi apresentada em maio deste ano, apontando que há "interesse público" no cadastro de condenados por estupro e violência contra a mulher. No texto de justificativa, onde o político expõe a relevância do assunto, há uma citação ao Supremo Tribunal Federal (STF) , informando que a instância do poder permite iniciativas como esta nos Estados.

O projeto de lei original traz três artigos, nenhum deles citando a Lei Geral de Proteção de Dados. Conforme descrito no site da Assembleia Legislativa, através de documentos, a LGPD foi acrescentada ao texto em agosto. Veja abaixo a comparação entre o texto inicial e o texto final da lei.

LGPD foi incluída no texto ainda na Assembleia Legislativa do ES Crédito: Montagem | Reprodução Ales

O texto aprovado na assembleia, então, tinha uma citação à LGPD. O governador Renato Casagrande recebeu o texto e sancionou a lei, aprovando quase tudo que havia sido discutido entre os deputados. Houve apenas um veto, que diz respeito à secretaria responsável pela atualização das informações. Conforme explicado pelo próprio governador, a responsabilidade é da Secretaria de Estado da Justiça.

Deputado comemora aprovação e promete informações à disposição

Horas após a aprovação da lei, o deputado Marcelo Santos, autor do projeto de lei, publicou um vídeo comemorando a decisão do governador Renato Casagrande. Na legenda da publicação, o deputado escreveu que o cadastro vai reunir "informações detalhadas, como nome e foto, de todos os condenados por esses crimes no Estado".

"Esse cadastro vai fazer com que o cidadão tenha seu nome explicitado no site oficial da Secretaria de Justiça para que nós possamos conhecer o criminoso", afirmou Marcelo Santos.

Isso significa que, de acordo com a proposta apresentada, os capixabas terão acesso ao nome e à foto de cada um dos condenados por estupro e violência contra a mulher. As informações, que atualmente são de acesso restrito, ficarão à disposição da população, conforme explicado pelo deputado.

Afinal, a LGPD pode impedir a exposição pública dos condenados?

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil. A ideia é garantir privacidade e segurança. A lei estabelece regras sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de informações, dando às pessoas mais controle sobre os dados. A aplicação da LGPD é fiscalizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), com penalidades para quem não cumprir as normas.

Considerando a função da LGPD e a proposta da lei, a reportagem de A Gazeta procurou especialistas para saber se há um conflito de informações e se os dados pessoais de condenados poderão ser expostos.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a advogada e professora especialista em LGPD Fernanda Modolo explicou que a função da lei é justamente proteger os dados pessoais dos brasileiros. Ocorre que há um artigo na própria Lei Geral de Proteção de Dados que trata dos casos de exceção. O artigo cita casos relacionados à segurança pública.

"A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não se aplica em questões criminais, como é o caso da lei do Estado. Isso significa, na prática, que o Estado pode criar um portal com essas informações, como nome e foto de pessoas condenadas" Fernanda Modolo - Professora especialista em LGPD

O artigo 4º, citado pela especialista, explica que a lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais.

O texto da LGPD ainda cita: "Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais [...] poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público". O trecho indica que empresas privadas não podem coletar, armazenar e processor dados pessoais. É uma função restrita a organizações públicas ou empresas criadas exclusivamente pelo poder público.

O advogado especialista em direito digital Bruno Guerra compartilha o entendimento de que o artigo 4º torna possível a criação de um cadastro de pessoas condenadas pelos crimes, conforme proposto pelo deputado. O especialista ressalta, no entanto, que o fato de os assuntos ligados à segurança pública se enquadrarem em casos de exceção não significa que o Estado deva descartar totalmente as regras da LGPD para a administração das informações dos condenados. O advogado afirma que o termo "outras informações dos condenados", previsto na lei, deve ser observado.

"O que me chama atenção é o uso do termo 'outras informações', que é muito vago, no projeto de lei. É preciso averiguar e entender como essas informações estarão dispostas. Alguns detalhes, por exemplo, como filiação partidária, religião, sexualidade e informações ligadas à saúde não agregam e podem expor essas pessoas" Bruno Guerra - Advogado especialista em direito digital

Ainda segundo Bruno Guerra, a lei aprovada no Espírito Santo está de acordo com um julgamento do Supremo Tribunal Federal. A instância do Poder Judiciário definiu que Estados podem criar bancos de dados como o proposto no Espírito Santo. Por fim, o advogado explica que o governo do Estado deve criar ferramentas para que o cadastro dos condenados não gere perseguição às pessoas listadas.

Especialistas em direitos humanos avaliam lei que expõe condenados

A Gazeta conversou com duas especialistas em direitos humanos a respeito da lei. O texto aprovado cita que as vítimas não devem ser expostas, o que foi ressaltado pelas fontes consultadas pela reportagem. Ainda segundo a lei, aqueles indivíduos que ainda estão recorrendo não devem integrar o cadastro de condenados. As duas especialistas concordam a respeito da gravidade dos crimes cometidos, que em sua maioria vitimam mulheres e crianças, mas divergem a respeito da exposição de fotos e nomes dos condenados.

No entendimento da advogada e mestre em Direitos e Garantias Fundamentas Verônica Bezerra, a aprovação da lei distancia o Espírito Santo de um cenário de civilidade, o aproximando do que chamou de "barbárie". Para a advogada, a exposição não muda significativamente o enfrentamento da violência contra a mulher no Estado e torna os condenados vulneráveis a um justiçamento - ambiente em que alguém ou um grupo decide punir uma pessoa já considerada culpada.

"No afã de enfrentar um problema crônico e histórico, que é o machismo, a misoginia, não podemos criar uma simples exposição. Tenho muito receio de medidas anunciadas como solução. O cadastro possibilita, inclusive, vinganças e perseguições. Vivemos um cenário de muito ódio. O Estado precisa avaliar a função da lei, que não vai reduzir o índice de crimes" Verônica Bezerra - Advogada e mestre em Direitos e Garantias Fundamentas

De acordo com Verônica Bezerra, a ideia de criar uma lista de pessoas condenadas não é novidade e existe há pelo menos nove anos em outros lugares do Brasil. A especialista ressalta que as penas devem ser cumpridas, considerando os crimes cometidos. Isso não deve significar, segundo ela, uma pena perpétua. "Medidas desta natureza afastam uma sociedade da civilidade e aproximam da barbárie", comenta.

Na avaliação da presidente da Sociedade Brasileira de Bioética e professora da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) Elda Bussinguer, a lei é um instrumento importante para a defesa daqueles que foram vítimas, como as mulheres e as crianças. A especialista defende ser "inevitável" a criação de um cadastro, considerando a "grandeza do problema" entre os casos de estupro e violência contra mulher.

"Acredito que a lei seja importante. Na perspectiva dos direitos humanos, é um assunto polêmico, porque há sempre um trabalho e um pensamento de preservar a dignidade das pessoas. Mas os crimes de violência sexual são marcadores de uma sociedade patriarcal. Os homens, que são maioria entre os responsáveis pelos crimes, são protegidos de alguma forma. As mulheres precisam ter alguma forma de proteção" Elda Bussinguer - Presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética e professora da Faculdade de Direito de Vitória (FDV)

Apesar de terem posicionamentos diferentes, Verônica Bezerra e Elda Bussinguer defendem que o governo do Estado tenha meios e ferramentas para evitar que a lei aprovada abra espaço para justiçamento.

"Pode haver a colisão de direitos fundamentais. Um ambiente de justiçamento fere a Constituição, que não prevê condenação perpétua ou condenação por morte. A pessoa perde a chance de ressignificar sua vida", afirma Verônica Bezerra.

"Corremos o risco de ter um ambiente de justiçamento. Mas precisamos avaliar que princípio deve prevalecer numa determinada situação. Neste caso, cabe ao Estado e ao legislador, mas também à sociedade, fiscalizar para que a lei não possa ser usada em benefício de alguns", pontua Elda Bussinguer.

O que diz a Secretaria de Estado de Direitos Humanos

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado de Direitos Humanos para responder a respeito da aprovação da lei. Foi solicitada uma fonte para entrevista sobre o assunto, mas não houve retorno.

O que diz a Secretaria de Estado da Justiça