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Em shopping

Detento sai de viatura sem algemas e almoça com policiais em restaurante no ES

O caso aconteceu no último dia 8 de novembro e será encaminhado à corregedoria da Polícia Penal. Nas imagens, o detento também chega e vai embora no banco de trás da viatura

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2024 às 19:00
Um detento do sistema prisional do Espírito Santo foi flagrado por câmeras de videomonitoramento saindo de uma viatura da polícia sem estar usando algemas e almoçando com dois policiais penais em um restaurante de um shopping de Jacaraípe, na Serra, Grande Vitória. O caso aconteceu no último dia 8 de novembro e o preso foi filmado andando tranquilamente na rua e dentro do estabelecimento, conforme apuração do g1 ES.
A Polícia Penal disse, em nota, que a postura é contrária aos procedimentos indicados pela instituição. Afirmou ainda que o caso será encaminhado à corregedoria para apuração dos fatos.
Nas imagens, é possível ver quando a viatura da polícia estaciona numa rua, próximo de um cruzamento. Dois policiais saem do carro. Um estava dirigindo e outro no banco do carona. O detento abre a porta de trás da viatura, fecha e sai andando com os policiais.
Outro detalhe que chama a atenção nas imagens é que o detento estava sem algemas e não era transportado no espaço chamado de "cofre", onde os presos geralmente são levados.
Outra câmera flagrou o homem e os policiais andando numa calçada e indo em direção ao shopping. Dentro do restaurante, as câmeras também registraram o preso e os policiais penais sentados na mesma mesa, almoçando juntos.
No estabelecimento, o interno também estava o tempo todo sem algemas e saiu de lá sem nenhuma proteção nas pernas ou braços. Em um certo momento do vídeo, dá para ver que os policiais penais, responsáveis pela segurança do detento, ficam até de costas para o interno enquanto eles pagam a conta do almoço.
A Polícia Penal não deu mais detalhes sobre os procedimentos que serão adotados contra os servidores. O Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo (Sindppenal) também foi procurado para comentar sobre o assunto e informou, em nota, que tomou conhecimento das imagens por meio da imprensa e disse que, por isso, aguardará detalhes oficiais do caso para se posicionar.
Com informações de Caíque Verli, do G1 ES

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