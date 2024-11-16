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Crime em Vila Velha

Mulher é presa por incendiar caminhão da ex-companheira na Praia da Costa

Dona do veículo relatou à Polícia Militar que a ex cometeu o crime por motivos passionais, pois estavam em processo de separação

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2024 às 11:18
Uma mulher de 46 anos colocou fogo no caminhão da ex-companheira dela, de 50 anos, na madrugada deste sábado (16). O veículo estava estacionado na Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha, quando foi incendiado. Vítima trabalha como comerciante no local.
As mulheres tiveram um relacionamento amoroso que durou sete anos, e se separaram em 2023. A vítima, proprietária do veículo, trabalha como vendedora ambulante na orla da Praia da Costa. A dona do caminhão relatou à Polícia Militar que a ex-companheira cometeu o crime por motivos passionais, pois estavam em processo de separação.
De acordo com informações da TV Gazeta, por volta das 4 horas da manhã amigos ligaram para a dona do caminhão para informá-la da queima. A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, os militares se depararam com duas mulheres que haviam contido uma suspeita e alegaram que ela havia ateado fogo em um caminhão de pequeno porte.
O veículo estacionado na via ainda estava em chamas quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local para conter o fogo. Não houve feridos. A suspeita foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil disse que ela foi autuada em flagrante "por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", e encaminhada ao sistema prisional.
A dona do caminhão disse que vai pedir uma medida protetiva pela Lei Maria da Penha contra a ex-companheira. Amigos dela estimam que o prejuízo foi de R$ 70 mil.
Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta.

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