Mulher é presa por incendiar caminhão da ex-companheira na Praia da Costa

Uma mulher de 46 anos colocou fogo no caminhão da ex-companheira dela, de 50 anos, na madrugada deste sábado (16). O veículo estava estacionado na Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa , em Vila Velha, quando foi incendiado. Vítima trabalha como comerciante no local.

As mulheres tiveram um relacionamento amoroso que durou sete anos, e se separaram em 2023. A vítima, proprietária do veículo, trabalha como vendedora ambulante na orla da Praia da Costa. A dona do caminhão relatou à Polícia Militar que a ex-companheira cometeu o crime por motivos passionais, pois estavam em processo de separação.

TV Gazeta, por volta das 4 horas da manhã amigos ligaram para a dona do caminhão para informá-la da queima. A De acordo com informações dapor volta das 4 horas da manhã amigos ligaram para a dona do caminhão para informá-la da queima. A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, os militares se depararam com duas mulheres que haviam contido uma suspeita e alegaram que ela havia ateado fogo em um caminhão de pequeno porte.

O veículo estacionado na via ainda estava em chamas quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local para conter o fogo. Não houve feridos. A suspeita foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil disse que ela foi autuada em flagrante "por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", e encaminhada ao sistema prisional.

A dona do caminhão disse que vai pedir uma medida protetiva pela Lei Maria da Penha contra a ex-companheira. Amigos dela estimam que o prejuízo foi de R$ 70 mil.

Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta.