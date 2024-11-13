Homem não aceita separação, agride mulher e põe fogo em colchão em Vitória

Um homem de 30 anos foi detido após agredir a companheira, quebrar objetos e até atear fogo no colchão dentro de casa, no bairro Santo Antônio, em Vitória. Tudo isso aconteceu após ela dizer que queria a separação, na última terça-feira (12).
A mulher agredida tem 22 anos. Ela contou para a Polícia Militar que o companheiro era usuário de drogas e não ajudava em casa. Por isso, quando ele chegou, a jovem disse que queria terminar. O suspeito não aceitou e começou a discutir. Neste momento, segundo relato da vítima no boletim de ocorrência, ele a agrediu com um puxão de cabelo e tapa no rosto.
A jovem acionou a polícia, mas, quando os militares chegaram, o homem havia fugido. A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência e saiu de casa. Logo depois, o suspeito voltou, quebrou alguns objetos da residência e ateou fogo em um colchão.
"Ele quebrou minha televisão, ventilador, celular, travesseiro, roupa, tudo o que eu tinha em casa. Agora é tentar repor tudo o que perdi e colocar na mão de Deus"
Vizinhos apagaram as chamas capturaram o homem, momento em que a polícia foi chamada novamente e conteve o agressor. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória. Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito foi autuado em flagrante por vias de fato e causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio do outro, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".