Caminhão pega fogo após encostar na rede elétrica em Cachoeiro de Itapemirim

“Uma equipe foi encaminhada ao local e constatou que se tratava de um caminhão carregado de estofados, cujo baú metálico atingiu a rede elétrica, incendiando a carga. O motorista manteve o baú fechado até a chegada da guarnição. Os bombeiros observaram muita fumaça saindo pelas frestas. A guarnição iniciou o acesso ao ponto quente, retirando a carga até chegar ao local onde as chamas eram visíveis. Como o calor fragilizou a lataria do baú, foi necessário abrir outro acesso para combater o fogo. Foi possível preservar o caminhão e a maioria da carga. Não houve vítimas”, informou a assessoria da corporação.