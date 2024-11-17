Motorista ameaça PM durante prisão no ES: "Vai se arrepender amargamente"

PMs abordaram motoristas que apresentavam sinais de embriaguez Crédito: Fernando Madeira

Dois homens, de 31 e 35 anos, foram presos na noite de sábado (16), em Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo , após serem flagrados dirigindo sob “visíveis sinais de embriaguez”. A informação é da Polícia Militar, que detalhou que, durante a abordagem, os motoristas resistiram à ação dos militares, desacatando os agentes e ameaçando um dos PMs. Um dos suspeitos disse a um dos policiais que ele iria "se arrepender amargamente".

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento quando avistou um carro e uma moto. Ao abordar os condutores, os policiais identificaram sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, odor de álcool, dificuldade de equilíbrio e fala alterada. Questionados, os homens teriam admitido o consumo de bebidas alcoólicas em um bar.

Os dois condutores recusaram realizar o teste do bafômetro, mas os policiais militares realizaram o chamado 'exame de constatação de alteração psicomotora'. Ainda segundo a PM, os motoristas apresentaram comportamento agressivo, resistindo ativamente à detenção. Um dos suspeitos chegou a ameaçar um tenente da corporação, afirmando que ele "iria se arrepender amargamente".