Homem morre atropelado por carro na rodovia ES 248 em Linhares

Dario Ramos de Souza, de 55 anos, teve a morte confirmada no local Crédito: Acervo pessoal / Montagem A Gazeta

Um homem de 55 anos, identificado como Dario Ramos de Souza, morreu atropelado por um carro na noite de sábado (16), na ES 248, próximo à comunidade de Humaitá, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Uma mulher, que estava dentro do Chevrolet Onix prata, ficou ferida e foi socorrida.

A Polícia Militar informou que foi acionada e, no local, constatou o atropelamento com morte da vítima, confirmado posteriormente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). À PM, o motorista do carro, de 30 anos, disse que seguia pela ES 248 no sentido Colatina. Próximo à comunidade de Humaitá, ele teria se deparado com o homem no meio da rodovia e não conseguiu evitar o atropelamento.

Após atingir o pedestre, o Ônix saiu da pista e colidiu contra estacas às margens da rodovia. Com o impacto da batida, uma mulher que estava no carro sofreu ferimentos e foi socorrida pelo Samu/192. A PM disse que o motorista do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional do município para prestar esclarecimentos, procedimento padrão em casos de acidentes com morte.

A Polícia Científica disse que o corpo da vítima, foi encaminhado para a Secção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.