Paquetá relembra acusação sobre apostas: 'Era difícil dar um sorriso'

O meia Lucas Paquetá disse que a acusação de envolvimento com esquema de apostas na Inglaterra afetou muito a vida pessoal. O jogador concedeu entrevista ao programa "Convocadas" da TV Globo, um documentário que aborda a rotina das esposas dos jogadores da seleção.





Paquetá destacou que os problemas foram muito além de perder a chance de jogar no Manchester City. O clube inglês encerrou as negociações com ele por conta das acusações.

"Era uma coisa que me afetava mais profissionalmente, mas que acabava afetando totalmente a nossa relação. Era difícil dar um sorriso, brincar com as crianças. Isso me matava. Esse momento machucou muito", disse Paquetá, à TV Globo.





A investigação da FA (Federação Inglesa de Futebol) começou em 2023, a partir da suspeita de que Paquetá teria forçado cartões amarelos para manipular apostas. O meia brasileiro foi formalmente acusado em 2024 e acabou absolvido em 2025.





Apesar da absolvição, a Federação Inglesa puniu o brasileiro por não contribuir nas investigações. Ele foi condenado a pagar 10% dos valores do processo por ter cometido duas infrações à regra F3 que diz respeito ao comportamento e à colaboração do atleta durante a investigação.