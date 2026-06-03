Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Futebol
  • Paquetá relembra acusação sobre apostas: 'Era difícil dar um sorriso'
Seleção Brasileira

Paquetá relembra acusação sobre apostas: 'Era difícil dar um sorriso'

Ele destacou que os problemas foram muito além de perder a chance de jogar no Manchester City

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 18:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2026 às 18:41
Lucas Paquetá
Lucas Paquetá DiaEsportivo/Folhapress

O meia Lucas Paquetá disse que a acusação de envolvimento com esquema de apostas na Inglaterra afetou muito a vida pessoal. O jogador concedeu entrevista ao programa "Convocadas" da TV Globo, um documentário que aborda a rotina das esposas dos jogadores da seleção.


Paquetá destacou que os problemas foram muito além de perder a chance de jogar no Manchester City. O clube inglês encerrou as negociações com ele por conta das acusações.

"Era uma coisa que me afetava mais profissionalmente, mas que acabava afetando totalmente a nossa relação. Era difícil dar um sorriso, brincar com as crianças. Isso me matava. Esse momento machucou muito", disse Paquetá, à TV Globo.


A investigação da FA (Federação Inglesa de Futebol) começou em 2023, a partir da suspeita de que Paquetá teria forçado cartões amarelos para manipular apostas. O meia brasileiro foi formalmente acusado em 2024 e acabou absolvido em 2025.


Apesar da absolvição, a Federação Inglesa puniu o brasileiro por não contribuir nas investigações. Ele foi condenado a pagar 10% dos valores do processo por ter cometido duas infrações à regra F3 que diz respeito ao comportamento e à colaboração do atleta durante a investigação. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado
Imagem de destaque
Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'
Motociclista morreu após acidente na ES 487 em Itapemirim, no Sul do ES
É uma boa ideia afrouxar tanto as regras para quem dirige veículos no trânsito?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados