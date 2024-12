Mãe atravessa córrego para conseguir levar filha até escola em Mimoso do Sul

Chuvas dos últimos dias fez o nível subir, o que obrigou a mulher a entrar na água com a criança para chegar ao outro lado da estrada

A trabalhadora rural Adriani Faustino Almeida precisou atravessar com a filha de nove anos, dentro de um córrego, para chegar ao outro lado da estrada, onde passa veículo que faz o transporte escolar. Isso é parte da rotina diária na vida criança e da família para que a garota consiga chegar até o colégio em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo. Segundo a mulher o registro foi feito nesta segunda-feira (18) e sempre que chove é preciso realizar a travessia em meio à água.

Nesta tarde, o prefeito informou que o secretário da pasta esteve no local e constatou que se trata de “uma propriedade particular, e a extensão da ponte não permite construção de madeira; seria necessário um investimento muito alto para fazer de alvenaria. Teria que elaborar um projeto e buscar recursos com o Estado para construir uma ponte de alvenaria, considerando a distância, e mesmo assim, seria preciso autorização do Ministério Público, já que é uma estrada e um terreno particular”, afirmou o Costa.