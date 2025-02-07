Polícia prende suspeito de dar golpe com capacete que resultou em morte no ES

assista acima). Um homem de 33 anos foi preso nesta sexta-feira (7), suspeito de atingir Sivágno Costa Viana, de 38 anos, com um golpe de capacete na cabeça. A agressão fez com que a vítima caísse, batesse a cabeça no chão e morresse no dia 19 de dezembro do ano passado, na calçada da praça da rodoviária de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . O crime foi registrado por uma câmera de segurança ().

As imagens mostram um homem de bicicleta desferindo socos na vítima. Em seguida, outro suspeito aparece e atinge Sivágno com um golpe de capacete, fazendo com que ele caia. Segundo os investigadores, a vítima bateu a cabeça no chão, o que resultou em morte. Após o ataque, os suspeitos deixam o local caminhando, tranquilamente.

A Gazeta apurou com fontes da Polícia Civil, que a vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros na noite do dia 19 de dezembro, após a agressão, mas morreu no hospital. Na ocasião, os bombeiros, não sabendo o motivo dos ferimentos, registraram a ocorrência como 'queda'.

Mas os investigadores levantaram informações e reuniram elementos de prova (como as imagens de videomonitoramento), que indicaram que, na verdade, se tratava de um assassinato. Segundo a polícia, o homem de 25 anos, agrediu a vítima com socos, e o de 33 anos, autor do golpe de capacete, foi preso nesta sexta-feira (7). A motivação do crime não foi divulgada.

Os nomes não foram divulgados, mas a reportagem apurou que o autor da agressão, que provocou a queda da vítima, deverá responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Já o agressor que desferiu os socos deve responder por lesão corporal.

Sivágno Costa Viana tinha 38 anos e era natural de Medeiros Neto, na Bahia. Ele estava em situação de rua.

Homem aparece cantando antes de morrer