Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Nova Venécia

Polícia prende suspeito de dar golpe com capacete que resultou em morte no ES

Sivágno Costa Viana, baiano, morreu após ser agredido a socos, além do golpe com o capacete, que o fez cair e bater a cabeça. Um suspeito foi preso e outro segue sendo investigado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 16:29

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

07 fev 2025 às 16:29
Um homem de 33 anos foi preso nesta sexta-feira (7), suspeito de atingir Sivágno Costa Viana, de 38 anos, com um golpe de capacete na cabeça. A agressão fez com que a vítima caísse, batesse a cabeça no chão e morresse no dia 19 de dezembro do ano passado, na calçada da praça da rodoviária de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O crime foi registrado por uma câmera de segurança (assista acima).
As imagens mostram um homem de bicicleta desferindo socos na vítima. Em seguida, outro suspeito aparece e atinge Sivágno com um golpe de capacete, fazendo com que ele caia. Segundo os investigadores, a vítima bateu a cabeça no chão, o que resultou em  morte. Após o ataque, os suspeitos deixam o local caminhando, tranquilamente. 
A Gazeta apurou com fontes da Polícia Civil, que a vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros na noite do dia 19 de dezembro, após a agressão, mas morreu no hospital. Na ocasião, os bombeiros, não sabendo o motivo dos ferimentos, registraram a ocorrência como 'queda'.
Mas os investigadores levantaram informações e reuniram elementos de prova (como as imagens de videomonitoramento), que indicaram que, na verdade, se tratava de um assassinato. Segundo a polícia, o homem de 25 anos, agrediu a vítima com socos, e o de 33 anos, autor do golpe de capacete, foi preso nesta sexta-feira (7). A motivação do crime não foi divulgada. 
Os nomes não foram divulgados, mas a reportagem apurou que o autor da agressão, que provocou a queda da vítima, deverá responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Já o agressor que desferiu os socos deve responder por lesão corporal.
Sivágno Costa Viana tinha 38 anos e era natural de Medeiros Neto, na Bahia. Ele estava em situação de rua.

Homem aparece cantando antes de morrer

A vítima aparece em um vídeo, obtido por A Gazeta, cantando a música "Só Fé", do cantor Grelo, dias antes de ser assassinado (veja vídeo abaixo).

+ Reportagens 

Acidente na BR 259 em Colatina deixa duas pessoas feridas

Mancha escura em rio deixa moradores de Águia Branca sem água

Amigas de infância do ES engravidam após tirarem foto com mão na barriga

Morre, aos 85 anos, padre italiano que atuou em paróquias do ES

ES quer atrair montadoras após investimento bilionário da ArcelorMittal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia Nova Venécia Polícia Civil ES Norte Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados