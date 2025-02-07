Morre, aos 85 anos, padre italiano que atuou em paróquias do ES

Morreu, aos 85 anos, vítima de um mal súbito na quinta-feira (6), o padre Domenico Salvador, missionário italiano com atuação de destaque em municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo . Além de presidir as missas, o religioso teve participação também em projetos sociais, em trabalhos pastorais e na formação de leigos. Ele morava nos últimos anos em Treviso, na Itália , lugar de nascimento, formação e morte.

Segundo a Arquidiocese de Vitória, nos últimos anos no Brasil, Salvador colaborou com a missão evangelizadora na paróquia de São Pedro, em Jacaraípe, na Serra, e deu aula no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória.

“Padre Domenico dedicou sua vida ao serviço da Igreja, sempre com zelo missionário, amor pelos mais necessitados e uma fé inabalável. Em nossa Diocese, exerceu seu ministério com generosidade [...]. Seu compromisso com a educação e a transformação social foi notável. Como grande visionário, fundou diversas escolas do campo, especialmente no município de Águia Branca, levando conhecimento e oportunidades para inúmeras famílias”, comentou a Diocese, em nota.

Na Grande Vitória, teve envolvimento em trabalhos pastorais em Cariacica, Vila Velha e Serra. Contribuiu também na formação dos leigos nestas paróquias em que passou, através da criação das Escolas Bíblicas Paroquiais.

“O Ministério de padre Domenico em nosso meio foi muito fecundo. Os frutos são colhidos até hoje, e temos certeza de que colheremos muito mais, pois ele semeou sempre com amor e alegria [...] O zelo e jeito simples cativaram o povo e o incentivaram a participar ativamente das atividades pastorais. As formações, que não foram poucas, contribuíram muito para a caminhada e organização das Paróquias por onde passou”, afirmou a Arquidiocese de Vitória, em nota.

Na última passagem por Jaguaré, em 2023, celebrou a Missa de Abertura da Semana Italiana, da Associação do Movimento Italiano em Jaguaré (Amitaj), evento do qual era patrono. A Paróquia São Cipriano, região central do município, vai rezar em intenção pelo descanso eterno do padre na missa desta sexta-feira (07), às 19h.

“Somos agradecidos pelo “sim” do Pe. Domenico para o serviço do Reino de Deus em nossa Paróquia, São Cipriano, em Jaguaré e em outras Paróquias e Municípios de nossa Diocese. Deus o acolha para o descanso eterno e dê à sua família o conforto neste momento de dor”, disse a Paróquia.