Amigas de infância do ES engravidam após tirarem foto com mão na barriga

Amigas de infância engravidam após tirarem fotos com mão na barriga Crédito: Acervo pessoal

Sete amigas não imaginavam que uma foto ‘de brincadeira’ feita durante o casamento de uma delas em junho de 2022, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, se tornaria verdade e uma história inusitada meses depois. Laís Seraphim Réboli e outras quatro amigas fizeram um registro com a mão na barriga – como se estivessem grávidas – já que duas estavam gestantes e fizeram a mesma pose. Nos seis meses seguintes ao registro, sem combinar nada, todas estavam esperando seus bebês.

As amigas Giulia, Laisi, Talita, Paola, Manuela e Eliza conservam uma forte relação de amizade desde o ensino fundamental. O registro foi feito em 18 junho de 2022, no casamento de Eliza. “Fizemos essa foto de zoeira, e aí, como uma consequência, talvez, do destino, nos seis meses seguintes, todas apareceram grávidas”, contou Laís.

A história inusitada foi contata por ela, em suas redes sociais, e viralizou. “Uma após a outra foi ligando e contando, algumas fizeram chamada de vídeo coletivo. E, não foi uma coisa que a gente planejou, foi acontecendo. Criamos um grupo das mães no WhatsApp e trocamos muitas figurinhas, roupinhas e dicas”, disse Laís.

As amigas que sempre se reuniam durante o Natal. Agora, se reúnem também com os bebês. No fim de ano de 2023, todas vestiram os pequenos com roupinhas iguais para registrar o momento. Mas, brinca Laís, nem tudo saiu como planejado.

“Nem conseguimos tirar uma foto direito só dos bebês, porque eles choravam, uns estavam na hora de dormir, outros estavam na hora de comer. A loucura da maternidade mesmo que só quem é mãe entende. E foi muito legal, fizemos um café, as nossas mães também participaram”, lembra Laís Seraphim Réboli, que é mãe do Benjamin, de um ano e quatro meses.

Amigas de infância engravidam após tirarem fotos com mão na barriga

Em agosto do ano passado, em outro casamento, os bebês foram convidados a serem damas e pajens no evento. “A atmosfera gravídica é tão forte que a gente tem uma amiga no Canadá, que também engravidou e agora está integrando o grupo. A nossa amizade é tão legal, tão forte, que nós somos madrinhas umas dos filhos das outras. Estamos sempre presentes na vida uma da outra, nos aniversários, é especial”, celebra Laís.

O grupo de amigas e seus bebês