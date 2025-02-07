Mancha escura em rio deixa moradores de Águia Branca sem água

Água com coloração escura no Rio São José, principal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O fornecimento de água na região central de Águia Branca , no Noroeste do Espírito Santo , foi interrompido temporariamente da tarde de quinta-feira (6), até a madrugada desta sexta (7), após ser identificada uma mancha escura no Rio São José, principal abastecedor da cidade. Cerca de nove mil moradores foram afetados. Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), o sistema voltou a operar e está funcionando, com expectativa de normalização ainda durante a tarde.

Conforme o órgão, a captação da água do rio para a distribuição foi suspensa porque o líquido não oferecia condições para tratamento. A água escura chegou a sair na torneira das casas. Moradores tiveram dificuldades para realizar as atividades diárias, como fazer comida, assim como tomar banho.

A reportagem da TV Gazeta encontrou a advogada Elisa Mai, acompanhada do marido e do filho. A família tomou a decisão de sair do Centro e ir para a zona rural de Águia Branca, onde há nascentes, até que a situação se resolva.

O secretário de Obras e coordenador da Defesa Civil de Águia Branca, Francisco Torais, explicou o que aconteceu e pediu paciência da população. “Foi interrompido porque a água não dava condição de ser tratada. Ficou com uma cor muito escura. Hoje, por volta das 3h, a captação já estava sendo feita novamente, dando condição de ser tratada. À população, tenha um pouco de paciência que a água vai chegar nos pontos mais altos da cidade”.

Segundo a Prefeitura de Águia Branca, a mancha já passou pela cidade e está indo em direção à foz do rio, em Linhares. O município está investigando o que pode ter causado a coloração diferente.

Em nota, a Cesan informou que o sistema já voltou a operar e está em recuperação. “Até a normalização do abastecimento, os moradores estão sendo atendidos com caminhões pipa. A captação foi suspensa temporariamente durante a tarde de ontem devido ao rio São José, cuja água captada não oferecia condições para tratamento”, finalizou.