Flávio Fabiano faz a defesa do juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira Crédito: Arquivo pessoal

Desde 2021, quando uma nova prova foi anexada ao processo , uma série de recursos tem sido apresentada à Justiça, tanto pela defesa de Leopoldo quanto pelo MPES.

Desta vez, a expectativa do advogado Flávio Fabiano, que faz a defesa do magistrado, era que o TJES o autorizasse a fazer uma espécie de contestação especial, destinada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Como o recurso não foi atendido, ele disse que agora vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF)

"Embora seja uma decisão colegiada do Tribunal, mesmo assim discordamos desse entendimento e vamos buscar junto a STF, via recurso extraordinário, após a publicação e intimação do acórdão, que seja reestabelecida a justiça, de forma que se faça prevalecer a igualdade de armas entre a acusação e a defesa", ressaltou Flávio Fabiano.

Your browser does not support the audio element. Caso juiz Alexandre: recurso de último réu é rejeitado pelo TJES

A prova

Em 2021, uma nova prova foi anexada pelo MPES ao processo que tramita na 4ª Vara Criminal de Vila Velha. Trata-se de um laudo pericial da degravação (transcrição literal) do depoimento prestado por Leopoldo ao TJES, em 2005 . Naquele ano, a Corte de Justiça o indiciou por homicídio qualificado e por mandar matar Alexandre Martins, com quem atuou na Vara de Execuções Penais de Vitória.

O depoimento foi prestado ao delegado da época, Danilo Bahiense — hoje deputado estadual —, e um dos que investigaram o assassinato. Além do áudio, há a degravação do depoimento. Juntos totalizam mais de 250 páginas que foram retiradas do processo por determinação judicial até que se resolva o impasse jurídico. O juiz aposentado sempre negou as acusações.

A inclusão da prova foi recusada pela Justiça. Houve recurso do Ministério Público, que também foi recusado. E em uma nova tentativa, o TJES aceitou os argumentos do promotor do caso e concedeu o direito de recurso contra a eliminação da prova. Esta última decisão vem sendo questionada pela defesa de Leopoldo.

Crime e julgados

O último julgamento aconteceu em 2015, quando sentaram no banco dos réus dois dos três denunciados como mandantes do crime. Um foi condenado, outro absolvido. A maioria dos condenados já cumpriu suas sentenças.