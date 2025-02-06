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Espancada até a morte

MP denuncia namorado de mulher morta em sítio de Marechal Floriano

Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, foi encontrada morta com requintes de crueldade no sítio do namorado,  Leandro Kuster, de 42 anos, que foi preso após o crime

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 18:26

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

06 fev 2025 às 18:26
Leandro Kuster e Damiana Aparecida dos Santos, suspeito e vítima de homicídio em Marechal Floriano
Leandro Kuster e Damiana Aparecida dos Santos, suspeito e vítima de feminicídio em Marechal Floriano Crédito: Acervo pessoal
Ministério Público denunciou à Justiça Leandro Kuster, de 42 anos, acusado de espancar até a morte a namorada, Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, na casa dele, em um sítio na localidade de Soído de Baixo, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. A mulher foi assassinada na noite do dia 18 de janeiro, mas o corpo só foi encontrado no dia seguinte, após o acusado contar o crime para o advogado dele, que acionou a polícia. 
A Gazeta apurou que Leandro foi denunciado por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e feminicídio. Se a Justiça acolher a denúncia, o acusado vira réu no processo, que corre em segredo. 

Relembre o crime

A servidora pública da Prefeitura de Marechal Floriano, Damiana Aparecida dos Santos, foi encontrada morta com sinais de espancamento na manhã de domingo, 19 de janeiro, na casa do namorado, localizada no sítio do namorado. No entanto, a Polícia Civil destacou que ela foi morta na noite anterior.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada por um advogado contatado pelo suspeito, que teria ligado para ele, confessando o crime e "pedindo orientações".
MP denuncia namorado de mulher morta em sítio de Marechal Floriano
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito não foi encontrado no local do crime. Damiana Aparecida dos Santos teve a morte confirmada no local, sem possibilidade de socorro. A vítima, segundo o registro, estava com "múltiplas lesões" em decorrência do espancamento e "possíveis golpes de martelo", além de "sinais de conjunção canal".
Um dia após crime, a Justiça atendeu um pedido da Polícia Civil e mandou prender preventivamente (por tempo indeterminado), Leandro Kuster, o apontando com principal suspeito do assassinato.
Por volta das 16h do dia 20 de janeiro, Leandro Kuster foi até a delegacia da cidade e, acompanhado de um advogado, se entregou à polícia. Na sequência, o mandado de prisão em desfavor dele foi cumprido e ele acabou preso.
Leandro Kuster foi indiciado pela Polícia Civil em 23 de janeiro. Na ocasião, o delegado Luciano Carlos Paulino, titular da Delegacia de Marechal Floriano, detalhou que a perícia da Polícia Científica concluiu que Leandro utilizou um martelo para atacar a vítima, além de ter desferido chutes, socos e praticado estrangulamento. A sequência de agressões resultou em lesões graves, inclusive na coluna cervical, que resultaram na morte de Damiana.
"O laudo cadavérico apontou diversas lesões graves no rosto, coluna cervical, pescoço e cabeça, chutes, socos, estrangulamento, e golpes fortes desferidos com um objeto contundente. No local, foi encontrado um martelo com vestígios de sangue. O autor foi indiciado pelo crime de feminicídio, com qualificadoras de crueldade e recurso que impossibilitou a defesa da vítima", disse o delegado.
Damiana Aparecida deixou um filho de apenas 9 anos. O crime chocou a cidade de Marechal Floriano. 
A reportagem tenta localizar a defesa de Leandro Kuster, 42 anos. O espaço segue aberto para manifestação.

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