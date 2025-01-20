Suspeito de matar namorada em Marechal Floriano se entrega à polícia

Leandro Kuster, de 42 anos, é o suspeito de matar a namorada em Marechal Floriano Crédito: Reprodução

Foi preso Leandro Kuster, de 42 anos, nesta segunda-feira (20), suspeito de matar a namorada Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, dentro da casa dele em um sítio em Soído de Baixo, Marechal Floriano , região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele se apresentou junto do advogado, por volta das 16h, na Delegacia de Marechal Floriano. A mulher foi encontrada morta no domingo (19) e o suspeito não estava na residência no momento em que os policiais chegaram. O corpo estava coberto por um lençol e com "múltiplas lesões".

O pedido de prisão preventiva havia sido expedido nesta segunda-feira (20) pela Justiça após pedido do titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, delegado Luciano Carlos Paulino. A corporação informou ainda que foi realizada a oitiva, e posteriormente o mandado foi cumprido. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)

Em vídeo enviado pela PM, o titular informou que a solicitação judicial aconteceu após ter sido identificado elementos necessários que apontavam a autoria para o companheiro da vítima.

Segundo boletim de ocorrência, Leandro teria ligado para um advogado conhecido da família informando que a mulher estava morta e pedindo orientações sobre o que fazer. O profissional orientou que o homem acionasse a polícia e o Samu/192 e aguardasse a chegada das autoridades — mas Kuster não foi encontrado pelos militares.

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Leandro Kuster e Damiana Aparecida dos Santos, suspeito e vítima de homicídio em Marechal Floriano Crédito: Acervo pessoal