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Crime brutal

Suspeito de matar namorada em Marechal Floriano se entrega à polícia

Acompanhado de um advogado, Leandro Kuster foi até a delegacia do município por volta das 16h desta segunda (20), onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão contra ele pela morte de Damiana Aparecida dos Santos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

20 jan 2025 às 17:05

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 17:05

Leandro Kuster, de 42 anos, é o suspeito de matar a namorada em Marechal Floriano
Leandro Kuster, de 42 anos, é o suspeito de matar a namorada em Marechal Floriano Crédito: Reprodução
Foi preso Leandro Kuster, de 42 anos, nesta segunda-feira (20), suspeito de matar a namorada Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, dentro da casa dele em um sítio em Soído de Baixo, Marechal Floriano, região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele se apresentou junto do advogado, por volta das 16h, na Delegacia de Marechal Floriano. A mulher foi encontrada morta no domingo (19) e o suspeito não estava na residência no momento em que os policiais chegaram. O corpo estava coberto por um lençol e com "múltiplas lesões". 
O pedido de prisão preventiva havia sido expedido nesta segunda-feira (20) pela Justiça após pedido do titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, delegado Luciano Carlos Paulino. A corporação informou ainda que foi realizada a oitiva, e posteriormente o mandado foi cumprido. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)
Em vídeo enviado pela PM, o titular informou que a solicitação judicial aconteceu após ter sido identificado elementos necessários que apontavam a autoria para o companheiro da vítima.
Segundo boletim de ocorrência, Leandro teria ligado para um advogado conhecido da família informando que a mulher estava morta e pedindo orientações sobre o que fazer. O profissional orientou que o homem acionasse a polícia e o Samu/192 e aguardasse a chegada das autoridades — mas Kuster não foi encontrado pelos militares.
Suspeito de matar namorada em Marechal Floriano se entrega à polícia
Damiana Aparecida dos Santos era servidora da Prefeitura de Marechal Floriano e ocupava o cargo de assessora administrativa na Secretaria Municipal de Esportes. Ela deixa um filho de 9 anos, e o enterro foi marcado por muita emoção.
Leandro Kuster e Damiana Aparecida dos Santos, suspeito e vítima de homicídio em Marechal Floriano
Leandro Kuster e Damiana Aparecida dos Santos, suspeito e vítima de homicídio em Marechal Floriano Crédito: Acervo pessoal
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano. A reportagem tenta localizar a defesa de Leandro. O advogado conhecido da família informou que, até a publicação, não havia sido chamado para representá-lo. O espaço segue aberto para manifestação.

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