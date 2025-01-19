Confusão com facadas e tiros termina com jovem preso em Anchieta

Polícia Militar foi acionada após facadas e tiros em Anchieta Crédito: Redes Sociais

A noite de sábado (18) foi marcada por uma confusão generalizada com facadas e tiros no bairro Benevente, em Anchieta, município do Sul do Espírito Santo. Um dos envolvidos, um jovem de 22 anos, contou que, durante a briga, foi golpeado com faca por dois homens. Logo após o ocorrido, ele e a esposa foram até sua residência buscar uma espingarda calibre 20, depois disparou contra a casa de pessoas que teriam se envolvido no tumulto. Os estilhaços acertaram a moradora e um rapaz de 25 anos. O autor dos tiros acabou preso.

Segundo a Polícia Militar, a corporação soube do ocorrido após ser acionada. Uma mulher de 47 anos se apresentou à guarnição e disse que a esposa do suspeito havia levado a arma de fogo para casa com o intuito de escondê-la. Ao se aproximar da residência do casal, os policiais viram uma jovem de 23 anos saindo de um terreno baldio. Ao ser abordada, ela confessou que ajudou seu marido a efetuar os tiros contra o imóvel, e admitiu que estava tentando esconder a arma desmontada na mata.

Devido ao nervosismo apresentado pela mulher, os militares perceberam que ela havia indicado o local errado. Com o auxílio de uma equipe K9, composta por cães farejadores e policiais militares que os conduzem, as partes da arma foram localizadas no terreno baldio onde a suspeita tinha sido vista anteriormente.

A PM disse que, ao receber voz de prisão, a jovem apresentou comportamento agressivo, tentando agredir os militares. Foi necessário o uso progressivo da força pelos militares. Um dos suspeitos que havia desferido o golpe de faca no marido dela fugiu durante a briga generalizada e não foi localizado. O esfaqueado, um rapaz de 22 anos, além da esposa dele, de 23, e outro envolvido na confusão, de 29 anos, foram conduzidos à delegacia.