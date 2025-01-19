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Briga generalizada

Confusão com facadas e tiros termina com jovem preso em Anchieta

Rapaz de 22 anos disse que, após ser esfaqueado em uma briga, tentou se vingar atirando contra uma residência, com ajuda de sua esposa; ele acabou preso
André Borghi

André Borghi

Publicado em 

19 jan 2025 às 13:19

Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 13:19

Polícia Militar é acionada após facadas e tiros em Anchieta
Polícia Militar foi acionada após facadas e tiros em Anchieta Crédito: Redes Sociais
A noite de sábado (18) foi marcada por uma confusão generalizada com facadas e tiros no bairro Benevente, em Anchieta, município do Sul do Espírito Santo. Um dos envolvidos, um jovem de 22 anos, contou que, durante a briga, foi golpeado com faca por dois homens. Logo após o ocorrido, ele e a esposa foram até sua residência buscar uma espingarda calibre 20, depois disparou contra a casa de pessoas que teriam se envolvido no tumulto. Os estilhaços acertaram a moradora e um rapaz de 25 anos. O autor dos tiros acabou preso.
Segundo a Polícia Militar, a corporação soube do ocorrido após ser acionada. Uma mulher de 47 anos se apresentou à guarnição e disse que a esposa do suspeito havia levado a arma de fogo para casa com o intuito de escondê-la. Ao se aproximar da residência do casal, os policiais viram uma jovem de 23 anos saindo de um terreno baldio. Ao ser abordada, ela confessou que ajudou seu marido a efetuar os tiros contra o imóvel, e admitiu que estava tentando esconder a arma desmontada na mata.
Devido ao nervosismo apresentado pela mulher, os militares perceberam que ela havia indicado o local errado. Com o auxílio de uma equipe K9, composta por cães farejadores e policiais militares que os conduzem, as partes da arma foram localizadas no terreno baldio onde a suspeita tinha sido vista anteriormente.
A PM disse que, ao receber voz de prisão, a jovem apresentou comportamento agressivo, tentando agredir os militares. Foi necessário o uso progressivo da força pelos militares. Um dos suspeitos que havia desferido o golpe de faca no marido dela fugiu durante a briga generalizada e não foi localizado. O esfaqueado, um rapaz de 22 anos, além da esposa dele, de 23, e outro envolvido na confusão, de 29 anos, foram conduzidos à delegacia.
Em nota, a Polícia Civil informou que apenas o jovem de 22 anos, suspeito de efetuar os disparos, conduzido à Delegacia Regional de Anchieta, foi autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio e lesão corporal, e encaminhado ao sistema prisional.

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