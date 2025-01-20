Mulher é espancada e morta em Marechal Floriano e namorado é suspeito

Uma mulher de 50 anos, identificada como Damiana Aparecida dos Santos, foi espancada e morta de forma violenta dentro de casa no domingo (19), em Soído de Baixo, Marechal Floriano. A vítima foi encontrada por policiais, coberta por um lençol, em um dos quartos do sítio onde reside o namorado dela, um homem de 42 anos, identificado como Leandro Kuster, suspeito de assassiná-la.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada pelo advogado do próprio suspeito, que teria ligado para o profissional confessando o crime e "pedindo orientações". Damiana Aparecida deixou um filho de apenas 9 anos de idade. Na tarde desta segunda-feira (20), a Justiça emitiu um mandado de prisão preventiva contra Leandro Kuster.
Por volta das 16h, Leandro Kuster foi até a delegacia da cidade e, acompanhado de um advogado, se entregou à polícia. Na sequência, o mandado de prisão em desfavor dele foi cumprido e ele acabou preso.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito não foi encontrado no local do crime. Damiana Aparecida dos Santos teve o óbito confirmado no local, sem possibilidade de socorro. A vítima, segundo o registro, estava com "múltiplas lesões" em decorrência do espancamento e "possíveis golpes de martelo", além de "sinais de conjunção canal".
Damiana Aparecida dos Santos era servidora da Prefeitura de Marechal Floriano. A vítima ocupava o cargo de assessora administrativa na Secretaria Municipal de Esportes. Em uma rede social, a administração municipal manifestou pesar pela morte de Damiana, escrevendo na postagem: "Nossos sentimentos aos familiares e amigos".
Após a publicação feita pela prefeitura, muitas pessoas também manifestaram pesar e relataram estarrecimento com a notícia. "Difícil acreditar", escreveu uma das pessoas.
Velório de Damiana é marcado por emoção: "Pessoal excepcional"
A despedida de Damiana Aparecida dos Santos foi marcada por emoção. Quem esteve na capela mortuária durante a manhã desta segunda-feira (20) relatou "sofrimento" com a notícia da morte da servidora pública, ressaltando que a vítima era uma "pessoa excepcional". Pessoas ligadas à vítima conversaram com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, em frente à capela mortuária.
"Parece que perdi uma parte do corpo, é um choque elétrico. Não tive forças até agora, chorei a noite inteira. Era uma pessoa excepcional. O homem não é dono do corpo da mulher, é uma atrocidade"
A irmã da vítima relatou que o suspeito era agressivo com Damiana. A reportagem da TV Gazeta apurou que Damiana e o suspeito estavam juntos havia dois anos.
"Ele era super agressivo quando usava cachaça. O sentimento é de muita dor, muito sofrimento. Não tem volta, é um pesadelo. Foi o fim da minha irmã, ela era minha felicidade"
O corpo de Damiana Aparecida dos Santos foi levado pela manhã para uma capela mortuária de Marechal Floriano. Não há mais detalhes sobre horário e local de sepultamento.
O que diz a Polícia Militar
Em nota, a Polícia Militar informou que um homem, que seria advogado, teria ido até a sede do 2º Pelotão da 6ª Companhia Independente para informar que um cliente teria ligado para ele, por volta das 10h30, dizendo que havia tirado a vida da companheira em um sítio na localidade de Soído de Baixo. O solicitante se apresentou como advogado do autor do crime e disse que orientou o cliente a fazer contato com a Polícia Militar e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e aguardar a chegada das equipes no local.
Imediatamente, segundo a corporação, os militares foram ao local e encontraram uma mulher de 50 anos morta e caída no chão de um quarto, coberta por um lençol. A perícia foi acionada. O homem não estava no local do crime e também não foi localizado, disse a PM.
O que diz a Polícia Civil
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano. Até a manhã desta segunda-feira (20), conforme a corporação, nenhum suspeito havia sido detido, e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.
O corpo de Damiana Aparecida dos Santos foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.