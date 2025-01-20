Mulher é espancada e morta em Marechal Floriano e namorado é suspeito

Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, foi morta pelo namorado em Marechal Floriano Crédito: Arquivo pessoal

Uma mulher de 50 anos, identificada como Damiana Aparecida dos Santos, foi espancada e morta de forma violenta dentro de casa no domingo (19), em Soído de Baixo, Marechal Floriano . A vítima foi encontrada por policiais, coberta por um lençol, em um dos quartos do sítio onde reside o namorado dela, um homem de 42 anos, identificado como Leandro Kuster, suspeito de assassiná-la.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito não foi encontrado no local do crime. Damiana Aparecida dos Santos teve o óbito confirmado no local, sem possibilidade de socorro. A vítima, segundo o registro, estava com "múltiplas lesões" em decorrência do espancamento e "possíveis golpes de martelo", além de "sinais de conjunção canal".

Leandro Kuster, de 42 anos, é o suspeito de matar a namorada em Marechal Floriano Crédito: Reprodução

Damiana Aparecida dos Santos era servidora da Prefeitura de Marechal Floriano. A vítima ocupava o cargo de assessora administrativa na Secretaria Municipal de Esportes. Em uma rede social, a administração municipal manifestou pesar pela morte de Damiana, escrevendo na postagem: "Nossos sentimentos aos familiares e amigos".

Após a publicação feita pela prefeitura, muitas pessoas também manifestaram pesar e relataram estarrecimento com a notícia. "Difícil acreditar", escreveu uma das pessoas.

Velório de Damiana é marcado por emoção: "Pessoal excepcional"

A despedida de Damiana Aparecida dos Santos foi marcada por emoção. Quem esteve na capela mortuária durante a manhã desta segunda-feira (20) relatou "sofrimento" com a notícia da morte da servidora pública, ressaltando que a vítima era uma "pessoa excepcional". Pessoas ligadas à vítima conversaram com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, em frente à capela mortuária.

Velório de Damiana Aparecida, morta em Marechal Floriano, acontece em capela mortuária da cidade Crédito: Priciele Venturini

"Parece que perdi uma parte do corpo, é um choque elétrico. Não tive forças até agora, chorei a noite inteira. Era uma pessoa excepcional. O homem não é dono do corpo da mulher, é uma atrocidade" Laurentino Martins - Comerciante que conhecia a vítima

A irmã da vítima relatou que o suspeito era agressivo com Damiana. A reportagem da TV Gazeta apurou que Damiana e o suspeito estavam juntos havia dois anos.

"Ele era super agressivo quando usava cachaça. O sentimento é de muita dor, muito sofrimento. Não tem volta, é um pesadelo. Foi o fim da minha irmã, ela era minha felicidade" Rosimar de Fátima - Irmã da vítima

O corpo de Damiana Aparecida dos Santos foi levado pela manhã para uma capela mortuária de Marechal Floriano. Não há mais detalhes sobre horário e local de sepultamento.

O que diz a Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou que um homem, que seria advogado, teria ido até a sede do 2º Pelotão da 6ª Companhia Independente para informar que um cliente teria ligado para ele, por volta das 10h30, dizendo que havia tirado a vida da companheira em um sítio na localidade de Soído de Baixo. O solicitante se apresentou como advogado do autor do crime e disse que orientou o cliente a fazer contato com a Polícia Militar e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e aguardar a chegada das equipes no local.



Imediatamente, segundo a corporação, os militares foram ao local e encontraram uma mulher de 50 anos morta e caída no chão de um quarto, coberta por um lençol. A perícia foi acionada. O homem não estava no local do crime e também não foi localizado, disse a PM.

O que diz a Polícia Civil

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano. Até a manhã desta segunda-feira (20), conforme a corporação, nenhum suspeito havia sido detido, e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.