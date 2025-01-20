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Crime

Mulher é espancada e morta em Marechal Floriano e namorado é suspeito

Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em Soído de Baixo; homem de 42 anos, namorado da vítima, é suspeito do crime e não foi encontrado
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 jan 2025 às 08:04

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 08:04

Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, foi morta pelo namorado em Marechal Floriano
Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, foi morta pelo namorado em Marechal Floriano Crédito: Arquivo pessoal
Uma mulher de 50 anos, identificada como Damiana Aparecida dos Santos, foi espancada e morta de forma violenta dentro de casa no domingo (19), em Soído de Baixo, Marechal Floriano. A vítima foi encontrada por policiais, coberta por um lençol, em um dos quartos do sítio onde reside o namorado dela, um homem de 42 anos, identificado como Leandro Kuster, suspeito de assassiná-la.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada pelo advogado do próprio suspeito, que teria ligado para o profissional confessando o crime e "pedindo orientações". Damiana Aparecida deixou um filho de apenas 9 anos de idade. Na tarde desta segunda-feira (20), a Justiça emitiu um mandado de prisão preventiva contra Leandro Kuster.
Por volta das 16h, Leandro Kuster foi até a delegacia da cidade e, acompanhado de um advogado, se entregou à polícia. Na sequência, o mandado de prisão em desfavor dele foi cumprido e ele acabou preso.

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Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito não foi encontrado no local do crime. Damiana Aparecida dos Santos teve o óbito confirmado no local, sem possibilidade de socorro. A vítima, segundo o registro, estava com "múltiplas lesões" em decorrência do espancamento e "possíveis golpes de martelo", além de "sinais de conjunção canal". 
Leandro Kuster, de 42 anos, é o suspeito de matar a namorada em Marechal Floriano
Leandro Kuster, de 42 anos, é o suspeito de matar a namorada em Marechal Floriano Crédito: Reprodução
Damiana Aparecida dos Santos era servidora da Prefeitura de Marechal Floriano. A vítima ocupava o cargo de assessora administrativa na Secretaria Municipal de Esportes. Em uma rede social, a administração municipal manifestou pesar pela morte de Damiana, escrevendo na postagem: "Nossos sentimentos aos familiares e amigos".
Após a publicação feita pela prefeitura, muitas pessoas também manifestaram pesar e relataram estarrecimento com a notícia. "Difícil acreditar", escreveu uma das pessoas.

Velório de Damiana é marcado por emoção: "Pessoal excepcional"

A despedida de Damiana Aparecida dos Santos foi marcada por emoção. Quem esteve na capela mortuária durante a manhã desta segunda-feira (20) relatou "sofrimento" com a notícia da morte da servidora pública, ressaltando que a vítima era uma "pessoa excepcional". Pessoas ligadas à vítima conversaram com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, em frente à capela mortuária.
Velório de Damiana Aparecida, morta em Marechal Floriano, acontece em capela mortuária da cidade
Velório de Damiana Aparecida, morta em Marechal Floriano, acontece em capela mortuária da cidade Crédito: Priciele Venturini
"Parece que perdi uma parte do corpo, é um choque elétrico. Não tive forças até agora, chorei a noite inteira. Era uma pessoa excepcional. O homem não é dono do corpo da mulher, é uma atrocidade"
Laurentino Martins - Comerciante que conhecia a vítima
A irmã da vítima relatou que o suspeito era agressivo com Damiana. A reportagem da TV Gazeta apurou que Damiana e o suspeito estavam juntos havia dois anos.
"Ele era super agressivo quando usava cachaça. O sentimento é de muita dor, muito sofrimento. Não tem volta, é um pesadelo. Foi o fim da minha irmã, ela era minha felicidade"
Rosimar de Fátima - Irmã da vítima
O corpo de Damiana Aparecida dos Santos foi levado pela manhã para uma capela mortuária de Marechal Floriano. Não há mais detalhes sobre horário e local de sepultamento.

O que diz a Polícia Militar

 Em nota, a Polícia Militar informou que um homem, que seria advogado, teria ido até a sede do 2º Pelotão da 6ª Companhia Independente para informar que um cliente teria ligado para ele, por volta das 10h30, dizendo que havia tirado a vida da companheira em um sítio na localidade de Soído de Baixo. O solicitante se apresentou como advogado do autor do crime e disse que orientou o cliente a fazer contato com a Polícia Militar e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e aguardar a chegada das equipes no local.
Imediatamente, segundo a corporação, os militares foram ao local e encontraram uma mulher de 50 anos morta e caída no chão de um quarto, coberta por um lençol. A perícia foi acionada. O homem não estava no local do crime e também não foi localizado, disse a PM.

O que diz a Polícia Civil

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano. Até a manhã desta segunda-feira (20), conforme a corporação, nenhum suspeito havia sido detido, e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.
O corpo de Damiana Aparecida dos Santos foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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