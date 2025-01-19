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Feminicídio

Homem mata a ex por não aceitar separação e acaba preso em Colatina

Suspeito utilizou uma faca para assassinar mulher de 40 anos, ex-companheira dele; ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao sistema prisional
André Borghi

André Borghi

Publicado em 

19 jan 2025 às 11:41

Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 11:41

Departamento de Polícia Judiciária ou Delegacia Regional de Colatina
Departamento de Polícia Judiciária ou Delegacia Regional de Colatina Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Uma mulher de 40 anos foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro na noite de sábado (18), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A irmã da vítima contou à polícia que o homem não aceitava o término da relação, por isso cometeu o crime. O indivíduo foi preso.
A Polícia Militar informou, em boletim de ocorrência, ter sido acionada por populares informando sobre o crime, e dizendo que o suspeito estaria ainda na região. Policiais que foram ao local encontraram um indivíduo semelhante à descrição informada. Eles abordaram o homem, que inicialmente disse que havia visto a mulher morta naquela manhã, mas negou envolvimento com o crime. 
No entanto, a irmã da mulher assassinada disse aos policiais que havia conversado com a vítima por áudio já no final da manhã, contradizendo o que o suspeito havia dito sobre o horário do crime. Ela também afirmou que o homem era ex-companheiro da vítima e não aceitava o término do relacionamento.
Ao chegar na casa onde o crime aconteceu, localizada em Riviera, os policiais encontraram a mulher sem sinais de vida, em cima da cama. Eles questionaram novamente o suspeito, que confessou ter golpeado a vítima com uma faca, e logo depois descartada. A perícia foi acionada.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 52 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por feminicídio, e encaminhado ao sistema prisional. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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