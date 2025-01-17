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Crime em Rio Bananal

Procurado há 8 anos, homem condenado por roubo a fazenda é preso no ES

Leandro Pinto Moreira estava escondido na zona rural de Vila Valério, onde foi localizado na última quinta-feira (16)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 jan 2025 às 10:53

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 10:53

Leandro foi o último do grupo que roubou fazenda em 2016 a ser preso
Leandro foi o último do grupo que roubou fazenda em 2016 a ser preso Crédito: Divulgação
Um homem de 34 anos, foragido e condenado pelos crimes de roubo e associação criminosa praticados em agosto de 2016 na cidade de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, foi preso durante uma operação policial no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste capixaba, na última quinta-feira (16).
Segundo a Polícia Civil, Leandro Pinto Moreira estava escondido nos últimos anos, mas teve o endereço localizado, onde foi feito um cerco. Quando percebeu a presença dos agentes ele saiu pela parte da frente casa e tentou fugir, mas foi alcançado.
As investigações da PC mostraram que Leandro e mais cinco comparsas foram responsáveis por uma série de roubos, sendo o último em 2016. Naquela época, os suspeitos chegaram em um carro em uma fazenda e se apresentaram como policiais que investigavam o roubo de uma caminhonete.
Quando conseguiram a confiança do fazendeiro e do encarregado, anunciaram o assalto, levando uma arma, munições, celulares e um caminhão carregado com 100 sacas de café pilado. Na fuga, bateram com o caminhão e alguns suspeitos foram presos naquela época.
Quatro deles já haviam sido localizados. Dois foram capturados neste ano, sendo Leandro o último. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde deve iniciar o cumprimento da pena de 10 anos e 2 meses.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

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