Procurado há 8 anos, homem condenado por roubo a fazenda é preso no ES

Leandro foi o último do grupo que roubou fazenda em 2016 a ser preso Crédito: Divulgação

Segundo a Polícia Civil , Leandro Pinto Moreira estava escondido nos últimos anos, mas teve o endereço localizado, onde foi feito um cerco. Quando percebeu a presença dos agentes ele saiu pela parte da frente casa e tentou fugir, mas foi alcançado.

As investigações da PC mostraram que Leandro e mais cinco comparsas foram responsáveis por uma série de roubos, sendo o último em 2016. Naquela época, os suspeitos chegaram em um carro em uma fazenda e se apresentaram como policiais que investigavam o roubo de uma caminhonete.

Quando conseguiram a confiança do fazendeiro e do encarregado, anunciaram o assalto, levando uma arma, munições, celulares e um caminhão carregado com 100 sacas de café pilado. Na fuga, bateram com o caminhão e alguns suspeitos foram presos naquela época.

Quatro deles já haviam sido localizados. Dois foram capturados neste ano, sendo Leandro o último. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde deve iniciar o cumprimento da pena de 10 anos e 2 meses.