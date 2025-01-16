Homem é detido com moto de idoso assassinado em Governador Lindenberg

Moto de José da Silva Moura, 69 anos, assassinado em Governador Lindenberg foi encontrada em São Gabriel da Palha Crédito: Montagem A Gazeta

Segundo a Polícia Militar, os autores do latrocínio ainda não foram presos. O idoso foi encontrado amordaçado e morto dentro de casa no distrito de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, na segunda-feira (13). As gavetas do quarto da residência estavam reviradas, a moto e o dinheiro do salário dele haviam sido levados. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado pela filha dele, caído no chão da cozinha, coberto por um pano ensanguentado.

No local, a filha do homem relatou aos militares que, ao abrir a porta da casa do pai, sentiu um forte odor e viu o corpo. Ela disse que entrou em contato com o pronto atendimento e uma médica foi até a residência, onde constatou que a vítima estava morta havia alguns dias. Segundo vizinhos, José foi visto pela última vez no sábado (11). A PM informou que ninguém que mora na região soube dar informações do caso. Câmeras de videomonitoramento de vizinhos podem pode ajudar nas investigações.