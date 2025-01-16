Homem é detido com moto de idoso assassinado em Governador Lindenberg

A moto de José da Silva Moura, 69 anos, encontrado morto na localidade de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, na última segunda-feira (13), foi localizada na tarde desta quinta-feira (16), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Um suspeito foi detido por suspeita de receptação, crime que consiste em adquirir, receber, transportar, ocultar ou vender bens oriundos de atividade criminosa. O nome e a idade do preso não foram divulgados.
Segundo a Polícia Militar, os autores do latrocínio ainda não foram presos. O idoso foi encontrado amordaçado e morto dentro de casa no distrito de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, na segunda-feira (13). As gavetas do quarto da residência estavam reviradas, a moto e o dinheiro do salário dele haviam sido levados. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado pela filha dele, caído no chão da cozinha, coberto por um pano ensanguentado.
No local, a filha do homem relatou aos militares que, ao abrir a porta da casa do pai, sentiu um forte odor e viu o corpo. Ela disse que entrou em contato com o pronto atendimento e uma médica foi até a residência, onde constatou que a vítima estava morta havia alguns dias. Segundo vizinhos, José foi visto pela última vez no sábado (11). A PM informou que ninguém que mora na região soube dar informações do caso. Câmeras de videomonitoramento de vizinhos podem pode ajudar nas investigações.
A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber qual o procedimento foi adotado com o suspeito detido nesta quinta-feira (16), em São Gabriel da Palha, mas até a publicação do texto não havia retorno.