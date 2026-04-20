Feriado é sinônimo de descanso, reunião com quem se gosta e muita comida gostosa — melhor ainda sem aquela maratona exaustiva diante do fogão. Com os petiscos práticos certos, é possível montar uma mesa farta, saborosa e bonita em pouquíssimo tempo, sobrando energia para curtir cada momento.
A seguir, confira como preparar 4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado!
1. Rolinhos de abobrinha
Ingredientes
- 2 abobrinhas cortadas em fatias finas no sentido do comprimento
- 1/2 xícara de chá de cream cheese
- 1/2 xícara de chá de tomate sem sementes e cortado em cubos pequenos
- 2 colheres de sopa de dill
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio e pincele com azeite de oliva. Grelhe as fatias de abobrinha dos dois lados até ficarem macias e levemente douradas. Reserve. Depois, em uma tigela, misture o cream cheese com o dill e o sal até formar um creme homogêneo. Espalhe uma pequena quantidade do creme sobre cada fatia de abobrinha, adicione alguns pedaços de tomate e enrole formando rolinhos. Disponha os rolinhos em um prato e finalize com mais dill por cima. Sirva em seguida.
2. Bolinho assado de milho-verde com queijo
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de milho-verde cozido
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de queijo ralado
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o milho-verde, o ovo, o leite, o queijo, a farinha de trigo, o azeite de oliva e o sal até formar uma massa cremosa. Distribua em pequenas porções em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, até dourar. Sirva em seguida.
3. Mini-hambúrgueres de frango
Ingredientes
- 300 g de frango cozido e desfiado
- 6 pães pequenos com gergelim
- 1 xícara de chá de folhas de manjericão
- 150 g de queijo muçarela fatiado
- 1 xícara de chá de requeijão cremoso
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e adicione o frango desfiado. Tempere com sal e misture até aquecer bem e dourar levemente. Reserve. Depois, corte os pães ao meio e aqueça rapidamente em uma frigideira em fogo médio. Na base do pão, coloque uma porção de frango desfiado, adicione o queijo, uma colher de requeijão e finalize com folhas de manjericão. Feche com a outra metade do pão e sirva em seguida.
4. Dadinho de tapioca com queijo
Ingredientes
- 1 xícara de chá de tapioca granulada
- 1 xícara de chá de leite quente
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1 colher de chá de sal
- Óleo para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a tapioca, o leite quente, o queijo e o sal até formar uma massa firme. Espalhe em uma forma untada com óleo e leve à geladeira por cerca de 1 hora até firmar. Depois, corte em cubos e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar. Sirva em seguida.