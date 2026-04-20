Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Criminosos invadiram uma obra na Praia da Costa, em Vila Velha, e furtaram diversos itens, como torneiras, chuveiros, fios, ferramentas e um quadro de energia, na madrugada desta segunda-feira (20). O prejuízo estimado é de cerca de R$ 50 mil. Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o grupo passou aproximadamente quatro horas no local, fazendo várias viagens para transportar o material furtado.
O crime foi descoberto pela manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar e encontraram a porta provisória, que estava trancada com cadeado, arrancada. Desconfiando que os autores pudessem ser usuários de drogas que circulam pela região, os trabalhadores foram até um terreno baldio sob a Terceira Ponte, onde localizaram parte dos itens roubados.
Diante do prejuízo, o proprietário da obra informou que pretende contratar segurança privada para o local. A Polícia Militar disse que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil orientou que o caso seja formalmente registrado pelas vítimas.