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Crime em Marataízes

Empresária é vítima de sequestro relâmpago e tem R$ 2 mil roubados no ES

Suspeito de 33 anos foi preso após ser identificado por imagens; parte do dinheiro foi recuperada

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 19:13

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 abr 2026 às 19:13
Polícia prende suspeito de sequestro relâmpago horas após crime em Marataízes
Polícia prende suspeito de sequestro relâmpago horas após crime em Marataízes Polícia Civil

Uma empresária de 43 anos foi vítima de um sequestro relâmpago e teve R$ 2 mil roubados. O crime aconteceu na localidade de Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). O suspeito, um homem de 33 anos, foi preso.

 A vítima relatou que estava em seu carro, um Honda CR-V, estacionado, quando foi rendida pelo homem, que simulou estar armado. O suspeito entrou no veículo e obrigou a mulher a dirigir por diferentes pontos da cidade, sob ameaça. Durante o trajeto, ele roubou cerca de R$ 2 mil em dinheiro da empresária.

Segundo o delegado Thiago Viana, a vítima denunciou o crime e reconheceu o suspeito por meio de imagens de videomonitoramento, identificando uma tatuagem no antebraço. O homem foi preso em flagrante ainda na tarde do mesmo dia, com apoio da Guarda Civil Municipal de Marataízes, na mesma região onde o crime ocorreu.

Com ele, foram encontrados três pinos de cocaína e R$ 950 em dinheiro, parte do valor roubado. De acordo com o delegado, o suspeito confessou o crime e afirmou que pretendia usar o dinheiro para comprar drogas. Ele foi autuado em flagrante por sequestro relâmpago e porte de entorpecentes.

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