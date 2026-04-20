Empresária é vítima de sequestro relâmpago e tem R$ 2 mil roubados no ES

Uma empresária de 43 anos foi vítima de um sequestro relâmpago e teve R$ 2 mil roubados. O crime aconteceu na localidade de Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). O suspeito, um homem de 33 anos, foi preso.
A vítima relatou que estava em seu carro, um Honda CR-V, estacionado, quando foi rendida pelo homem, que simulou estar armado. O suspeito entrou no veículo e obrigou a mulher a dirigir por diferentes pontos da cidade, sob ameaça. Durante o trajeto, ele roubou cerca de R$ 2 mil em dinheiro da empresária.
Segundo o delegado Thiago Viana, a vítima denunciou o crime e reconheceu o suspeito por meio de imagens de videomonitoramento, identificando uma tatuagem no antebraço. O homem foi preso em flagrante ainda na tarde do mesmo dia, com apoio da Guarda Civil Municipal de Marataízes, na mesma região onde o crime ocorreu.
Com ele, foram encontrados três pinos de cocaína e R$ 950 em dinheiro, parte do valor roubado. De acordo com o delegado, o suspeito confessou o crime e afirmou que pretendia usar o dinheiro para comprar drogas. Ele foi autuado em flagrante por sequestro relâmpago e porte de entorpecentes.