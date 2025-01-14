Idoso é achado morto dentro de casa revirada e tem moto roubada no ES

José da Silva Moura tinha 69 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 69 anos, identificado como José da Silva Moura, foi encontrado amordaçado e morto dentro de casa no distrito de Novo Brasil, em Governador Lindenberg Noroeste do Espírito Santo , na segunda-feira (13). As gavetas do quarto da residência estavam reviradas, a moto e o dinheiro do salário dele haviam sido levados. Segundo a Polícia Militar , o corpo foi localizado pela filha dele, caído no chão da cozinha, coberto por um pano ensanguentado.

No local, a filha do homem relatou aos militares que, ao abrir a porta da casa do pai, sentiu um forte odor e viu o corpo. Ela disse que entrou em contato com o Pronto Atendimento e uma médica foi até a residência, onde constatou que a vítima estava morta havia alguns dias. Segundo vizinhos, José foi visto pela última vez no sábado (11).

A PM informou que ninguém que mora na região soube dar informações do caso. Câmeras de videomonitoramento de vizinhos podem pode ajudar nas investigações. Ainda conforme a corporação, a perícia esteve presente no local e irá examinar o corpo para identificar qual foi a lesão que provocou a morte.

"Não tinha inimizades"

Conforme a apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Noroeste, a família da vítima garantiu que José não tinha inimizades e relatou que o corpo, além de enrolado em um lençol, estava amarrado e amordaçado. José não estava com marcas de perfurações, mas apresentava ferimentos na cabeça.

A família acredita que o crime pode ter tido a participação de pelo menos duas pessoas. Além da moto, foi roubado o salário de José, de mil reais, e um rádio. Dentro da residência, os suspeitos teriam tido tempo de trocar as roupas, que foram encontradas sujas de sangue. No local havia ainda uma toalha, também ensanguentada. Os autores teriam pegado a roupa da vítima e vestido. Quando foram embora, trancaram a casa.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados”, completou a corporação.