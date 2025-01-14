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Governador Lindenberg

Idoso é achado morto dentro de casa revirada e tem moto roubada no ES

José da Silva Moura, de 69 anos, estava caído no chão da cozinha, coberto por um pano ensanguentado; Polícia Civil investiga o caso
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 jan 2025 às 11:03

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 11:03

José da Silva Moura tinha 69 anos
José da Silva Moura tinha 69 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 69 anos, identificado como José da Silva Moura, foi encontrado amordaçado e morto dentro de casa no distrito de Novo Brasil, em Governador LindenbergNoroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (13). As gavetas do quarto da residência estavam reviradas, a moto e o dinheiro do salário dele haviam sido levados. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado pela filha dele, caído no chão da cozinha, coberto por um pano ensanguentado. 
No local, a filha do homem relatou aos militares que, ao abrir a porta da casa do pai, sentiu um forte odor e viu o corpo. Ela disse que entrou em contato com o Pronto Atendimento e uma médica foi até a residência, onde constatou que a vítima estava morta havia alguns dias. Segundo vizinhos, José foi visto pela última vez no sábado (11).
A PM informou que ninguém que mora na região soube dar informações do caso. Câmeras de videomonitoramento de vizinhos podem pode ajudar nas investigações. Ainda conforme a corporação, a perícia esteve presente no local e irá examinar o corpo para identificar qual foi a lesão que provocou a morte.

"Não tinha inimizades"

Conforme a apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Noroeste, a família da vítima garantiu que José não tinha inimizades e relatou que o corpo, além de enrolado em um lençol, estava amarrado e amordaçado. José não estava com marcas de perfurações, mas apresentava ferimentos na cabeça.
A família acredita que o crime pode ter tido a participação de pelo menos duas pessoas. Além da moto, foi roubado o salário de José, de mil reais, e um rádio. Dentro da residência, os suspeitos teriam tido tempo de trocar as roupas, que foram encontradas sujas de sangue. No local havia ainda uma toalha, também ensanguentada. Os autores teriam pegado a roupa da vítima e vestido. Quando foram embora, trancaram a casa.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados”, completou a corporação.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou.

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