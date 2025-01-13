Chuvas no ES causaram uma morte por afogamento durante enchente

Adilson Bragança se afogou na última quinta-feira (9) em córrego de Santa Leopoldina Crédito: Reprodução

A morte foi confirmada pela Defesa Civil de Santa Leopoldina apenas nesta segunda-feira (13). O coordenador da pasta, Wagner Ponciano, explicou a dinâmica do afogamento.

"O córrego, que costuma ter 50 centímetros de profundidade, estava com mais de seis metros devido à enchente provocada pelo temporal. Esse cidadão entrou para buscar algo e logo se afogou. Os Bombeiros foram acionados e o encontraram numa profundidade de quatro metros já. Eles fizeram massagem cardíaca por cerca de 30 minutos até conseguirem reanimá-lo”, relata Ponciano.

Ainda segundo o coordenador da Defesa Civil, após ser reanimado, Adilson foi levado para o Hospital Evangélico da cidade, onde foi transferido de helicóptero pelo Notaer até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. No dia seguinte (10), no entanto, ele foi a óbito, conforme apuração do g1 ES.

A chuva forte no Estado foi registrada entre terça e quinta-feira (7 a 9 de janeiro) e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi causado por uma Zona de Convergência do Atlântico Sul, um sistema meteorológico também conhecida pela sigla ZCAS.

Várias cidades registraram alagamentos. Rios transbordaram, muros desabaram, carros foram arrastados e pessoas precisaram sair de casa. Em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, parte de uma casa desabou e crianças se feriram.

A rodovia ES 185, que liga a cidade de Iúna, no Sul do Espírito Santo, à BR 262, foi interditada parcialmente devido a um desmoronamento da pista. Nesta segunda-feira (13), o trânsito seguia liberado apenas em um trecho, para veículos pequenos, no sistema Pare e Siga.