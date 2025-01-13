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Em Santa Leopoldina

Chuvas no ES causaram uma morte por afogamento durante enchente

Adilson Bragança, de 54 anos, se afogou ao entrar em córrego; ele foi resgatado e transferido de helicóptero para Vitória, mas morreu na sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2025 às 18:41

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 18:41

Adilson Bragança, de 54 anos, se afogou na última quinta-feira (9) em um córrego de Santa Leopoldina
Adilson Bragança se afogou na última quinta-feira (9) em córrego de Santa Leopoldina Crédito: Reprodução
As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias causaram uma morte em Santa Leopoldina, na Região Serrana. Segundo a Defesa Civil do município, Adilson Bragança, de 54 anos, se afogou na última quinta-feira (9) em um córrego após tentar resgatar algum objeto. Ele chegou a ser resgatado e transferido para Vitória em um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). No entanto, morreu no dia seguinte.
A morte foi confirmada pela Defesa Civil de Santa Leopoldina apenas nesta segunda-feira (13). O coordenador da pasta, Wagner Ponciano, explicou a dinâmica do afogamento.

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"O córrego, que costuma ter 50 centímetros de profundidade, estava com mais de seis metros devido à enchente provocada pelo temporal. Esse cidadão entrou para buscar algo e logo se afogou. Os Bombeiros foram acionados e o encontraram numa profundidade de quatro metros já. Eles fizeram massagem cardíaca por cerca de 30 minutos até conseguirem reanimá-lo”, relata Ponciano.
Ainda segundo o coordenador da Defesa Civil, após ser reanimado, Adilson foi levado para o Hospital Evangélico da cidade, onde foi transferido de helicóptero pelo Notaer até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. No dia seguinte (10), no entanto, ele foi a óbito, conforme apuração do g1 ES.
A chuva forte no Estado foi registrada entre terça e quinta-feira (7 a 9 de janeiro) e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi causado por uma Zona de Convergência do Atlântico Sul, um sistema meteorológico também conhecida pela sigla ZCAS.
Várias cidades registraram alagamentos. Rios transbordaram, muros desabaram, carros foram arrastados e pessoas precisaram sair de casa. Em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, parte de uma casa desabou e crianças se feriram.
A rodovia ES 185, que liga a cidade de Iúna, no Sul do Espírito Santo, à BR 262, foi interditada parcialmente devido a um desmoronamento da pista. Nesta segunda-feira (13), o trânsito seguia liberado apenas em um trecho, para veículos pequenos, no sistema Pare e Siga.
No Estado, 801 pessoas estão fora de casa, sendo 733 desalojados e 68 desabrigados, de acordo com o último boletim da Defesa Civil, publicado nesta segunda-feira (13), às 6h. A cidade com mais casos é Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com 255 pessoas.

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