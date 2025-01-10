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Perdas e prejuízo

"Em 20 minutos, a água chegou a um metro", narra morador de Santa Leopoldina

Nível do rio Santa Maria chegou a impressionantes sete metros durante a madrugada desta quinta-feira (9) e invadiu ruas, casas e comércios; pelo menos 24 pessoas estão fora de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2025 às 21:28

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 21:28

Chuvas causam transtorno em Santa Leopoldina
Sacos de farinha de trigo para a produção de pães e bolos foram perdidos devido à chuva Crédito: Roberto Pratti
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo continuam a provocar transtornos aos moradores. Em Santa Leopoldina, na Região Serrana, o nível do rio Santa Maria chegou a impressionantes sete metros durante a madrugada desta quinta-feira (9) e invadiu ruas, casas e comércios, pegando a todos de surpresa.
Até a noite desta quinta-feira (09), funcionários do depósito de uma padaria estavam no local, tentando efetuar a limpeza do espaço. Um deles afirma que a água chegou a cerca de 1,5 metro lá dentro. Todos os sacos de farinha armazenados no local para produzir pães, bolos, entre outros produtos, foram perdidos.
“Foi tudo muito rápido. Chegamos aqui por volta de 4h10, 4h20. Foi o tempo de entrar aqui dentro e a água começar a entrar, começar a subir. Em coisa de 20, 30 minutos, já estava um metro de altura de água”, declarou o funcionário à TV Gazeta, destacando que, apesar dos esforços, com a continuidade da chuva, a expectativa é de que a água volte a subir.
Moradores também acumulam prejuízos. “A gente quer um sonho que é a casa própria. E quando a gente tem a casa própria, a gente quer fazer da casa própria um lar aconchegante. Então quando a gente conseguiu fazer isso, a enchente veio e, praticamente, vou começar do zero agora”, relatou um deles, identificado apenas como Jander.
Chuvas causam transtorno em Santa Leopoldina
Casas foram tomadas pela água e moradores perderam móveis e outros objetos Crédito: Roberto Pratti
Um homem de 54 anos chegou a se afogar no alagamento, e precisou ser socorrido de helicóptero do Notaer para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Pelo menos 24 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no município, e uma escola na região central da cidade está sendo usada como ponto de apoio às vítimas.
Chuvas causam transtorno em Santa Leopoldina
Chuvas causam transtorno em Santa Leopoldina Crédito: Roberto Pratti
Segundo o prefeito de Santa Leopoldina, Fernando Rocha, foram cerca de 120 milímetros de chuva entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (09).
“Rapidamente o nível do rio subiu e atingiu diversas casas aqui no centro da cidade, em bairros da região do centro como Vila Nova, Olaria, e a própria rua principal no sítio histórico da cidade. E logo nas primeiras horas (da manhã), nós já começamos o apoio a essas famílias.”
Durante a manhã, o principal acesso à cidade foi interditado. A rodovia ES 080 ficou encoberta por água. A preocupação agora é com desmoronamentos, e a orientação é para que moradores de áreas de risco se desloquem para abrigos ou a casa de parentes.

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