"Em 20 minutos, a água chegou a um metro", narra morador de Santa Leopoldina

Sacos de farinha de trigo para a produção de pães e bolos foram perdidos devido à chuva Crédito: Roberto Pratti

Até a noite desta quinta-feira (09), funcionários do depósito de uma padaria estavam no local, tentando efetuar a limpeza do espaço. Um deles afirma que a água chegou a cerca de 1,5 metro lá dentro. Todos os sacos de farinha armazenados no local para produzir pães, bolos, entre outros produtos, foram perdidos.

“Foi tudo muito rápido. Chegamos aqui por volta de 4h10, 4h20. Foi o tempo de entrar aqui dentro e a água começar a entrar, começar a subir. Em coisa de 20, 30 minutos, já estava um metro de altura de água”, declarou o funcionário à TV Gazeta, destacando que, apesar dos esforços, com a continuidade da chuva, a expectativa é de que a água volte a subir.

Moradores também acumulam prejuízos. “A gente quer um sonho que é a casa própria. E quando a gente tem a casa própria, a gente quer fazer da casa própria um lar aconchegante. Então quando a gente conseguiu fazer isso, a enchente veio e, praticamente, vou começar do zero agora”, relatou um deles, identificado apenas como Jander.

Casas foram tomadas pela água e moradores perderam móveis e outros objetos Crédito: Roberto Pratti

Pelo menos 24 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no município, e uma escola na região central da cidade está sendo usada como ponto de apoio às vítimas.

Chuvas causam transtorno em Santa Leopoldina Crédito: Roberto Pratti

Segundo o prefeito de Santa Leopoldina, Fernando Rocha, foram cerca de 120 milímetros de chuva entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (09).

“Rapidamente o nível do rio subiu e atingiu diversas casas aqui no centro da cidade, em bairros da região do centro como Vila Nova, Olaria, e a própria rua principal no sítio histórico da cidade. E logo nas primeiras horas (da manhã), nós já começamos o apoio a essas famílias.”