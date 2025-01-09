Lama faz abastecimento de água ser suspenso em bairros de 4 cidades do ES

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo provocaram a interrupção no fornecimento de água em alguns bairros de quatro municípios capixabas: Barra de São Francisco, Domingos Martins, Laranja da Terra e São Gabriel da Palha. A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que mananciais dessas regiões, de onde a água é captada para distribuição à população, estão tomados por lama, em um fenômeno conhecido como turbidez da água.
Barra de São Francisco
Em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, sete bairros estão com fornecimento de água suspensos. "Devido à elevada turbidez (lama) na água do rio provocada pelas chuvas que atingiram a região, a Cesan precisou reduzir a vazão do abastecimento de água para bairros de Barra de São Francisco. O abastecimento será normalizado assim que a água do rio oferecer condições adequadas para tratamento. Nesse período, o abastecimento de água será complementado por carro-pipa", informou a companhia em seu site.
LISTA DOS BAIRROS AFETADOS
- Campo Novo
- Irmãos Fernandes
- Polo Industrial
- Três Vendas
- Vila Gonçalves
- Vila Landinha
- Vila Santa Izabel
Ponto Alto - Domingos Martins
A comunidade afetada em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, é Ponto Alto. "Devido à elevada turbidez (lama) na água do rio provocada pelas chuvas que atingiram a região, a Cesan precisou reduzir a vazão do abastecimento de água para bairros de Ponto Alto. O abastecimento será normalizado assim que a água do rio oferecer condições adequadas para tratamento. Nesse período, o abastecimento de água será complementado por carro-pipa", informou a companhia. O local afetado é a região central da comunidade.
Laranja da Terra
Em Laranja da Terra, na Região Serrana, moradores de cinco bairros estão sem água potável nas torneiras.
LISTA DOS BAIRROS AFETADOS
- Bela Vista
- Centro
- Dez de Maio
- Niterói
- Recanto dos Poetas
São Gabriel da Palha
Moradores de 16 bairros de São Gabriel da Palha tiveram o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira (9) devido à turbidez do Rio São José, de onde a água é captada, conforme informaram a Cesan e a Prefeitura da cidade. As chuvas intensas na região são o motivo da piora na qualidade da água.
Em nota, a prefeitura afirmou que, “diante dessa situação, a Cesan suspendeu temporariamente o fornecimento de água para diversos bairros, visando garantir a qualidade da água tratada”. Acrescentou ainda que, “para minimizar os impactos, o abastecimento de água será realizado por meio de carros-pipa”. A companhia confirmou a informação.
LISTA DOS BAIRROS AFETADOS
- Aparecida
- Cachoeira da Onça
- Centro
- Glória
- Jardim da Infância
- Jovelino São Valentim
- Mirante
- Paraíso
- Populares
- Progresso
- Santa Cecília
- Santa Helena
- Santa Rita
- Santa Terezinha
- São Sebastião
- São Vicente
O que diz a Cesan
Em nota, a Cesan orientou sobre "a importância da conscientização da população, solicitando que economizem água durante esse período, evitando desperdícios e priorizando o uso para necessidades essenciais".
Segundo a Cesan, a previsão é que o abastecimento seja normalizado nas cidades afetadas "assim que a qualidade da água for restabelecida, permitindo o seu tratamento"
Como obter informações
Segundo a Cesan, a população pode se informar e obter mais informações através do telefone 115.
Por que o abastecimento de água é prejudicado quando chove muito?
Segundo a Cesan, quando chove muito, o abastecimento de água para a população pode ser afetado. "Isso acontece por causa da grande quantidade de lama e outros detritos que as chuvas levam para o leito dos rios. São as florestas, nos topos dos morros, e as matas ciliares, nos fundos dos vales, que protegem os cursos d'água e impedem que todo esse material chegue ao rio. Porém, como essas áreas estão degradadas, há uma piora expressiva na qualidade da água que a Cesan capta nos períodos de chuva forte, dificultando o tratamento e obrigando a empresa a paralisar estações de tratamento com mais frequência para a lavagem de filtros", informa a companhia.
"Com as chuvas fortes cada vez mais frequentes por causa das mudanças climáticas e sem as florestas que protegem rios, córregos e lagos, os sedimentos se movem com velocidade e chegam ao leito, aumentando a turbidez (lama) na água. O fluxo intenso ainda pode provocar o deslizamento das encostas e das margens, elevando a quantidade de resíduos e de terra na água. O nível de turbidez se eleva muito e, nessa condição, a captação de água é suspensa até que o manancial ofereça condições de tratamento para distribuição com qualidade para a população. Mesmo após o fim das chuvas, essa condição pode perdurar durante algum tempo, até que a vazão de água no rio se normalize", acrescenta a Cesan.