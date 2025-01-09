Lama faz abastecimento de água ser suspenso em bairros de 4 cidades do ES

Rio São José, onde é captada a água que abastece São Gabriel da Palha, apresenta turbidez Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha

Barra de São Francisco

Em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, sete bairros estão com fornecimento de água suspensos. "Devido à elevada turbidez (lama) na água do rio provocada pelas chuvas que atingiram a região, a Cesan precisou reduzir a vazão do abastecimento de água para bairros de Barra de São Francisco. O abastecimento será normalizado assim que a água do rio oferecer condições adequadas para tratamento. Nesse período, o abastecimento de água será complementado por carro-pipa", informou a companhia em seu site.

LISTA DOS BAIRROS AFETADOS

Campo Novo

Irmãos Fernandes

Polo Industrial

Três Vendas

Vila Gonçalves

Vila Landinha

Vila Santa Izabel

Ponto Alto - Domingos Martins

A comunidade afetada em Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo , é Ponto Alto. "Devido à elevada turbidez (lama) na água do rio provocada pelas chuvas que atingiram a região, a Cesan precisou reduzir a vazão do abastecimento de água para bairros de Ponto Alto. O abastecimento será normalizado assim que a água do rio oferecer condições adequadas para tratamento. Nesse período, o abastecimento de água será complementado por carro-pipa", informou a companhia. O local afetado é a região central da comunidade.

Laranja da Terra

Em Laranja da Terra , na Região Serrana, moradores de cinco bairros estão sem água potável nas torneiras.

LISTA DOS BAIRROS AFETADOS

Bela Vista

Centro

Dez de Maio

Niterói

Recanto dos Poetas

São Gabriel da Palha

Moradores de 16 bairros de São Gabriel da Palha tiveram o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira (9) devido à turbidez do Rio São José, de onde a água é captada, conforme informaram a Cesan e a Prefeitura da cidade. As chuvas intensas na região são o motivo da piora na qualidade da água.

Rio São José, em São Gabriel da Palha; no fundo da imagem, a base da Cesan onde é captado a água que abastece o município Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha

Em nota, a prefeitura afirmou que, “diante dessa situação, a Cesan suspendeu temporariamente o fornecimento de água para diversos bairros, visando garantir a qualidade da água tratada”. Acrescentou ainda que, “para minimizar os impactos, o abastecimento de água será realizado por meio de carros-pipa”. A companhia confirmou a informação.

LISTA DOS BAIRROS AFETADOS

Aparecida

Cachoeira da Onça

Centro

Glória

Jardim da Infância

Jovelino São Valentim

Mirante

Paraíso

Populares

Progresso

Santa Cecília

Santa Helena

Santa Rita

Santa Terezinha

São Sebastião

São Vicente

O que diz a Cesan

Em nota, a Cesan orientou sobre "a importância da conscientização da população, solicitando que economizem água durante esse período, evitando desperdícios e priorizando o uso para necessidades essenciais".

Segundo a Cesan, a previsão é que o abastecimento seja normalizado nas cidades afetadas "assim que a qualidade da água for restabelecida, permitindo o seu tratamento"

Como obter informações Segundo a Cesan, a população pode se informar e obter mais informações através do telefone 115.

Por que o abastecimento de água é prejudicado quando chove muito?

Segundo a Cesan, quando chove muito, o abastecimento de água para a população pode ser afetado. "Isso acontece por causa da grande quantidade de lama e outros detritos que as chuvas levam para o leito dos rios. São as florestas, nos topos dos morros, e as matas ciliares, nos fundos dos vales, que protegem os cursos d'água e impedem que todo esse material chegue ao rio. Porém, como essas áreas estão degradadas, há uma piora expressiva na qualidade da água que a Cesan capta nos períodos de chuva forte, dificultando o tratamento e obrigando a empresa a paralisar estações de tratamento com mais frequência para a lavagem de filtros", informa a companhia.