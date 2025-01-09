Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção!

Lama faz abastecimento de água ser suspenso em bairros de 4 cidades do ES

Cesan diz que interrupção visa garantir a qualidade da água tratada e, para minimizar os impactos, afirma que o fornecimento  será realizado por meio de carros-pipa
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

09 jan 2025 às 19:04

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 19:04

Cidade do ES interrompe fornecimento de água devido à turbidez de rio
Rio São José, onde é captada a água que abastece São Gabriel da Palha, apresenta turbidez Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo provocaram a interrupção no fornecimento de água em alguns bairros de quatro municípios capixabas: Barra de São FranciscoDomingos Martins, Laranja da Terra e São Gabriel da Palha. A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que mananciais dessas regiões, de onde a água é captada para distribuição à população, estão tomados por lama, em um fenômeno conhecido como turbidez da água. 

Barra de São Francisco 

Em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, sete bairros estão com fornecimento de água suspensos. "Devido à elevada turbidez (lama) na água do rio provocada pelas chuvas que atingiram a região, a Cesan precisou reduzir a vazão do abastecimento de água para bairros de Barra de São Francisco. O abastecimento será normalizado assim que a água do rio oferecer condições adequadas para tratamento. Nesse período, o abastecimento de água será complementado por carro-pipa", informou a companhia em seu site. 
LISTA DOS BAIRROS AFETADOS
  • Campo Novo
  • Irmãos Fernandes
  • Polo Industrial
  • Três Vendas
  • Vila Gonçalves
  • Vila Landinha
  • Vila Santa Izabel 

Ponto Alto - Domingos Martins 

A comunidade afetada em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, é Ponto Alto. "Devido à elevada turbidez (lama) na água do rio provocada pelas chuvas que atingiram a região, a Cesan precisou reduzir a vazão do abastecimento de água para bairros de Ponto Alto. O abastecimento será normalizado assim que a água do rio oferecer condições adequadas para tratamento. Nesse período, o abastecimento de água será complementado por carro-pipa", informou a companhia.  O local afetado é a região central da comunidade. 

Laranja da Terra

Em Laranja da Terra, na Região Serrana, moradores de cinco bairros estão sem água potável nas torneiras. 
LISTA DOS BAIRROS AFETADOS
  • Bela Vista
  • Centro
  • Dez de Maio 
  • Niterói
  • Recanto dos Poetas

São Gabriel da Palha 

Moradores de 16 bairros de São Gabriel da Palha tiveram o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira (9) devido à turbidez do Rio São José, de onde a água é captada, conforme informaram a Cesan e a Prefeitura da cidade. As chuvas intensas na região são o motivo da piora na qualidade da água.
Cidade do ES interrompe fornecimento de água devido à turbidez de rio
Rio São José, em São Gabriel da Palha; no fundo da imagem, a base da Cesan onde é captado a água que abastece o município Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha
Em nota, a prefeitura afirmou que, “diante dessa situação, a Cesan suspendeu temporariamente o fornecimento de água para diversos bairros, visando garantir a qualidade da água tratada”. Acrescentou ainda que, “para minimizar os impactos, o abastecimento de água será realizado por meio de carros-pipa”. A companhia confirmou a informação. 
LISTA DOS BAIRROS AFETADOS
  • Aparecida
  • Cachoeira da Onça
  • Centro
  • Glória
  • Jardim da Infância 
  • Jovelino São Valentim
  • Mirante
  • Paraíso
  • Populares
  • Progresso
  • Santa Cecília
  • Santa Helena
  • Santa Rita
  • Santa Terezinha
  • São Sebastião
  • São Vicente

O que diz a Cesan 

Em nota, a Cesan orientou sobre "a importância da conscientização da população, solicitando que economizem água durante esse período, evitando desperdícios e priorizando o uso para necessidades essenciais".
Segundo a Cesan, a previsão é que o abastecimento seja normalizado nas cidades afetadas "assim que a qualidade da água for restabelecida, permitindo o seu tratamento"

Como obter informações

Segundo a Cesan, a população pode se informar e obter mais informações através do telefone 115. 

Por que o abastecimento de água é prejudicado quando chove muito?

Segundo a Cesan, quando chove muito, o abastecimento de água para a população pode ser afetado. "Isso acontece por causa da grande quantidade de lama e outros detritos que as chuvas levam para o leito dos rios. São as florestas, nos topos dos morros, e as matas ciliares, nos fundos dos vales, que protegem os cursos d'água e impedem que todo esse material chegue ao rio. Porém, como essas áreas estão degradadas, há uma piora expressiva na qualidade da água que a Cesan capta nos períodos de chuva forte, dificultando o tratamento e obrigando a empresa a paralisar estações de tratamento com mais frequência para a lavagem de filtros", informa a companhia.
"Com as chuvas fortes cada vez mais frequentes por causa das mudanças climáticas e sem as florestas que protegem rios, córregos e lagos, os sedimentos se movem com velocidade e chegam ao leito, aumentando a turbidez (lama) na água. O fluxo intenso ainda pode provocar o deslizamento das encostas e das margens, elevando a quantidade de resíduos e de terra na água. O nível de turbidez se eleva muito e, nessa condição, a captação de água é suspensa até que o manancial ofereça condições de tratamento para distribuição com qualidade para a população. Mesmo após o fim das chuvas, essa condição pode perdurar durante algum tempo, até que a vazão de água no rio se normalize", acrescenta a Cesan.

+ Reportagens

Barra de São Francisco faz operação de limpeza após água de rios baixar

Após alagamentos, Rio Bananal tem dia de limpeza

Rio Itapemirim sobe e deixa mais de 140 desalojados no interior de Cachoeiro

Solidariedade em meio ao caos da chuva em Barra de São Francisco

Deslizamentos de terra interditam estradas no Caparaó capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Domingos Martins Laranja da Terra São Gabriel da Palha Barra de São Francisco Cesan ES Norte Região Serrana Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados