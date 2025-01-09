Deslizamentos de terra interditam estradas no Caparaó capixaba

Já em Ibitirama, duas famílias estão desalojadas na comunidade de São Francisco. Por lá, houve queda de barreiras, segundo a Defesa Civil, o que deixou os acessos parcialmente interditados em algumas localidades. Uma ponte em uma estrada de terra em Morro dos Carreiros foi destruída. Máquinas e servidores da prefeitura estão atuando nos pontos afetados.