Após alagamentos, Rio Bananal tem dia de limpeza

Rua tomada pela lama após cheia do Rio Bananal Crédito: André Afonso

O bairro Santo Antônio, onde fica o centro comercial, foi o mais afetado após o transbordamento do rio que leva o mesmo nome do município. No bairro São Sebastião, a marca da água na parede da fachada de uma casa, na altura da metade do portão, dá a noção do nível elevado do rio (veja abaixo). O que mais se vê nesta quinta-feira é lama, lixo e sujeira. Nesta região, máquinas continuam trabalhando para a limpeza, com a ajuda de caminhões-pipa.

Marca da parede mostra onde água chegou no bairro São Sebastião Crédito: André Afonso

Há ainda uma preocupação com os moradores que moram nas encostas, já que alguns barrancos desabaram e atingiram casas. Segundo apuração da TV Gazeta, apesar da pouca chuva nas últimas horas, o solo permanece molhado e frágil, o que pode causar novos deslizamentos se tiver mais precipitação.

Correnteza leva ponte

Houve impacto também no interior, onde a correnteza do rio levou uma ponte que dá acesso para a região do Córrego Santa Luzia. Moradores ficaram ilhados.

A Prefeitura de Rio Bananal informou que 12 pessoas permanecem no abrigo do município. Conforme o último boletim da Defesa Civil Estadual, há 200 pessoas desalojadas na cidade.

ES 245 liberada