Após alagamentos, Rio Bananal tem dia de limpeza

O sol apareceu novamente em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, no fim da manhã desta quinta-feira (9). Depois da forte chuva que ocorreu entre terça (7) e a quarta-feira (8), que causou diversos transtornos na cidade deixando mais de 200 pessoas fora de casa, o momento foi de limpar os imóveis e as vias dos bairros mais afetados.
O bairro Santo Antônio, onde fica o centro comercial, foi o mais afetado após o transbordamento do rio que leva o mesmo nome do município. No bairro São Sebastião, a marca da água na parede da fachada de uma casa, na altura da metade do portão, dá a noção do nível elevado do rio (veja abaixo). O que mais se vê nesta quinta-feira é lama, lixo e sujeira. Nesta região, máquinas continuam trabalhando para a limpeza, com a ajuda de caminhões-pipa.
Há ainda uma preocupação com os moradores que moram nas encostas, já que alguns barrancos desabaram e atingiram casas. Segundo apuração da TV Gazeta, apesar da pouca chuva nas últimas horas, o solo permanece molhado e frágil, o que pode causar novos deslizamentos se tiver mais precipitação.
Correnteza leva ponte
Houve impacto também no interior, onde a correnteza do rio levou uma ponte que dá acesso para a região do Córrego Santa Luzia. Moradores ficaram ilhados.
A Prefeitura de Rio Bananal informou que 12 pessoas permanecem no abrigo do município. Conforme o último boletim da Defesa Civil Estadual, há 200 pessoas desalojadas na cidade.
ES 245 liberada
Na quarta-feira (8), com a cheia do rio, até o acesso a Rio Bananal ficou comprometido, com a interdição total da ES 245 no trecho da chegada à cidade. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a via foi totalmente liberada no mesmo dia, por volta de 13h30.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte