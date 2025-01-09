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Atenção, capixabas!

ES recebe novos alertas e cidades podem registrar até 100 mm de chuva

Avisos valem até sexta (10), mas podem ser renovados por mais tempo, uma vez que há previsão de chuva forte até domingo (12). Segundo Inmet, todas as cidades estão sob alerta
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 jan 2025 às 11:03

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 11:03

Barra de São Francisco: imagens aéreas mostram a cidade toda alagada
Barra de São Francisco sofreu com alagamentos na quarta-feira (8) e volta a receber alerta de chuvas intensas Crédito: Gilberto Gil
Dois novos alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicando chance de chuvas intensas em todo o Espírito Santo ao menos até a manhã de sexta-feira (10). Os avisos, porém, podem ser renovados por mais tempo, uma vez que há previsão de chuva forte até domingo (12). Segundo o instituto, todas as cidades estão sob alerta, mas municípios das regiões Norte e Serrana têm maior risco, podendo acumular até 100 mm de chuva.

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Os alertas emitidos pelo Inmet podem alcançar três graus: amarelo, laranja ou vermelho. Todas as cidades do Estado receberam o alerta amarelo, de menor risco, mas 58 estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nesta região, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Inmet emite novos alertas para o ES; risco é maior nas regiões Norte e Serrana
Inmet emite novos alertas para o ES; risco é maior nas regiões Norte e Serrana Crédito: Reprodução | Inmet
Estão sob alerta laranja do Inmet os seguintes municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Apiacá
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Bom Jesus do Norte
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição da Barra
  17. Conceição do Castelo
  18. Divino de São Lourenço
  19. Domingos Martins
  20. Dores do Rio Preto
  21. Ecoporanga
  22. Governador Lindenberg
  23. Guaçuí
  24. Ibatiba
  25. Ibitirama
  26. Irupi
  27. Itaguaçu
  28. Itapemirim
  29. Itarana
  30. Iúna
  31. Jaguaré
  32. Jerônimo Monteiro
  33. Laranja da Terra
  34. Linhares
  35. Mantenópolis
  36. Marilândia
  37. Mimoso do Sul
  38. Montanha
  39. Mucurici
  40. Muniz Freire
  41. Muqui
  42. Nova Venécia
  43. Pancas
  44. Pedro Canário
  45. Pinheiros
  46. Ponto Belo
  47. Presidente Kennedy
  48. Rio Bananal
  49. São Domingos do Norte
  50. São Gabriel da Palha
  51. São José do Calçado
  52. São Mateus
  53. São Roque do Canaã
  54. Sooretama
  55. Vargem Alta
  56. Venda Nova do Imigrante
  57. Vila Pavão
  58. Vila Valério
A chuva que atinge o Espírito Santo causa transtornos desde a última terça-feira (7) e segue exigindo atenção dos capixabas. Há 37 alertas vigentes na manhã desta quinta-feira (9), segundo boletim divulgado pelo órgão. A Serra é o município que registrou maior volume de chuva no intervalo de 24 horas, mas cidades das regiões Sul e Serrana também ocupam as primeiras posições entre os locais onde mais choveu no Espírito Santo.
A Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecida pela sigla ZCAS, é a responsável pela chuva forte que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias. Um corredor de nuvens se forma entre alguns Estados e traz muita chuva para a região onde o Estado capixaba está localizado. O Inmet e a empresa Climatempo apontam que há previsão de chuva forte em todo o Espírito Santo pelo menos até o próximo domingo (12). Neste período, há maior risco de chuva para cidades da Região Norte.

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