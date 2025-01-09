ES recebe novos alertas e cidades podem registrar até 100 mm de chuva

Dois novos alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicando chance de chuvas intensas em todo o Espírito Santo ao menos até a manhã de sexta-feira (10). Os avisos, porém, podem ser renovados por mais tempo, uma vez que há previsão de chuva forte até domingo (12). Segundo o instituto, todas as cidades estão sob alerta, mas municípios das regiões Norte e Serrana têm maior risco, podendo acumular até 100 mm de chuva.
Os alertas emitidos pelo Inmet podem alcançar três graus: amarelo, laranja ou vermelho. Todas as cidades do Estado receberam o alerta amarelo, de menor risco, mas 58 estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nesta região, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Estão sob alerta laranja do Inmet os seguintes municípios:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério
A chuva que atinge o Espírito Santo causa transtornos desde a última terça-feira (7) e segue exigindo atenção dos capixabas. Há 37 alertas vigentes na manhã desta quinta-feira (9), segundo boletim divulgado pelo órgão. A Serra é o município que registrou maior volume de chuva no intervalo de 24 horas, mas cidades das regiões Sul e Serrana também ocupam as primeiras posições entre os locais onde mais choveu no Espírito Santo.
A Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecida pela sigla ZCAS, é a responsável pela chuva forte que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias. Um corredor de nuvens se forma entre alguns Estados e traz muita chuva para a região onde o Estado capixaba está localizado. O Inmet e a empresa Climatempo apontam que há previsão de chuva forte em todo o Espírito Santo pelo menos até o próximo domingo (12). Neste período, há maior risco de chuva para cidades da Região Norte.