ES recebe novos alertas e cidades podem registrar até 100 mm de chuva

Os alertas emitidos pelo Inmet podem alcançar três graus: amarelo, laranja ou vermelho. Todas as cidades do Estado receberam o alerta amarelo, de menor risco, mas 58 estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nesta região, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.