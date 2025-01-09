Chuva destrói calçamentos e provoca queda de muros em Muqui

Uma chuva forte no município de Muqui, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (8), causou danos no Centro e interior da cidade. Diversas ruas tiveram o calçamento, de paralelepípedos, arrancado com a força da água. Além disso, muros caíram e uma praça precisou ser interditada.
Segundo a Defesa Civil de Muqui, houve alagamento na Praça Rosário Rizzo. As ocorrências mais graves foram na rua da Pracinha da Boa Esperança, que ficou com quase 60 centímetros de água, e na Rua Capitão Lima, onde existe um morro e a força da água formou uma correnteza. Na Rua Joaquim Fortunato, segundo a prefeitura, 90% dos paralelepípedos foram arrancados.
Houve queda de três muros em pontos diferentes da cidade. Estradas rurais e pontes também foram afetadas. A informação nesta quarta-feira (9) é de que a prefeitura está nas ruas fazendo a limpeza e reparos necessários, além da Defesa Civil que irá avaliar a situação do interior.