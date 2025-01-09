Chuva destrói calçamentos e provoca queda de muros em Muqui

Segundo a Defesa Civil de Muqui, houve alagamento na Praça Rosário Rizzo. As ocorrências mais graves foram na rua da Pracinha da Boa Esperança, que ficou com quase 60 centímetros de água, e na Rua Capitão Lima, onde existe um morro e a força da água formou uma correnteza. Na Rua Joaquim Fortunato, segundo a prefeitura, 90% dos paralelepípedos foram arrancados.