Cresce número de alertas de enchentes e deslizamentos no ES; confira locais

Chuva em Santa Maria de Jetibá causa transtornos Crédito: Paula Oliveira

Serra é o município que registrou maior volume de chuva no intervalo de 24 horas, mas cidades das regiões Sul Serrana também ocupam as primeiras posições entre os locais onde mais choveu no Espírito Santo.

O boletim emitido pela Defesa Civil Estadual na manhã desta quinta-feira (9) indica que a chuva no Espírito Santo foi responsável, nas últimas horas, por queda de barreiras, árvores e até muros. Vias rurais foram bloqueadas e casas foram inundadas no Estado.

Alertas apontam risco em todo o Espírito Santo Crédito: Reprodução | Defesa Civil

Alertas de enchentes:

Ibitirama: risco moderado

Linhares: risco moderado



Alertas de deslizamentos de terra:

Serra: risco alto

Mimoso do Sul: risco moderado

Guaçuí: risco moderado

Alegre: risco moderado

Alfredo Chaves: risco moderado

Venda Nova do Imigrante: risco moderado

Muniz Freire: risco moderado

Laranja da Terra: risco moderado

Castelo: risco moderado

Água Doce do Norte: risco moderado

Vila Velha: risco moderado

Rio Bananal: risco moderado

Vitória: risco moderado

Anchieta: risco moderado

Irupi: risco moderado

Santa Maria de Jetibá: risco moderado

Cariacica: risco moderado

Iúna: risco moderado

Ibatiba: risco moderado

Brejetuba: risco moderado

Fundão: risco moderado

Ibiraçu: risco moderado

João Neiva: risco moderado

Aracruz: risco moderado

Afonso Cláudio: risco moderado

Ibitirama: risco moderado

Conceição do Castelo: risco moderado

Santa Leopoldina: risco moderado

Itarana: risco moderado

Santa Teresa: risco moderado

Viana: risco moderado

Guarapari: risco moderado

Marechal Floriano: risco moderado

Domingos Martins: risco moderado

Vargem Alta: risco moderado



Os alertas são emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) . A quinta-feira (9) amanheceu com 81 alertas em todo o Brasil — o leste de Minas Gerais e o Espírito Santo são as áreas mais delicadas no país.

No Espírito Santo, 280 pessoas estão desabrigadas e outras 36 são consideradas desalojadas, segundo a Defesa Civil Estadual. Rio Bananal é a cidade que tem o maior número de pessoas fora de casa. Não há mortes ou feridos em decorrência das chuvas no Estado.

Veja onde mais choveu

A Serra é o município onde mais choveu no intervalo de 24 horas, segundo boletim da Defesa Civil divulgado às 6h desta quinta (9). Foram cerca de 122 mm de chuva no período. Vitória registrou 29 mm e Vila Velha 35 mm. No topo do ranking, há municípios das regiões Sul e Serrana, que sofrem com inundações e transbordamento de rios desde a madrugada.

Onde mais choveu em 24 horas no Espírito Santo:

Serra - 122.08 mm

Ibitirama - 109.2 mm

Itarana - 82.2 mm

Castelo - 80.24 mm

Afonso Cláudio - 73.61 mm

Santa Maria de Jetibá - 72.82 mm

Guaçuí - 63.84 mm

Laranja da Terra - 62.20 mm

Venda Nova do Imigrante - 59 mm

Cariacica - 58.68 mm

