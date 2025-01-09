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Estado de atenção

Cresce número de alertas de enchentes e deslizamentos no ES; confira locais

Ao todo, 37 municípios receberam avisos da Defesa Civil Estadual sobre perigos relacionados às chuvas que caem sobre o Estado desde a última terça-feira (7)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 jan 2025 às 09:26

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 09:26

Chuva em Santa Maria de Jetibá
Chuva em Santa Maria de Jetibá causa transtornos Crédito: Paula Oliveira
A quantidade de alertas da Defesa Civil Estadual para o risco de enchentes e deslizamentos no Espírito Santo quase triplicou. A chuva que atinge o Espírito Santo causa transtornos desde a última terça-feira (7) e segue exigindo atenção dos capixabas. Há 37 alertas vigentes na manhã desta quinta-feira (9), segundo boletim divulgado pelo órgão. Até a tarde de quarta-feira (8), eram 13 alertas.
Serra é o município que registrou maior volume de chuva no intervalo de 24 horas, mas cidades das regiões Sul e Serrana também ocupam as primeiras posições entre os locais onde mais choveu no Espírito Santo.
O boletim emitido pela Defesa Civil Estadual na manhã desta quinta-feira (9) indica que a chuva no Espírito Santo foi responsável, nas últimas horas, por queda de barreiras, árvores e até muros. Vias rurais foram bloqueadas e casas foram inundadas no Estado.
Alertas apontam risco em todo o Espírito Santo
Alertas apontam risco em todo o Espírito Santo Crédito: Reprodução | Defesa Civil
Alertas de enchentes:
  1. Ibitirama: risco moderado
  2. Linhares: risco moderado
Alertas de deslizamentos de terra:
  1. Serra: risco alto
  2. Mimoso do Sul: risco moderado
  3. Guaçuí: risco moderado
  4. Alegre: risco moderado
  5. Alfredo Chaves: risco moderado
  6. Venda Nova do Imigrante: risco moderado
  7. Muniz Freire: risco moderado
  8. Laranja da Terra: risco moderado
  9. Castelo: risco moderado
  10. Água Doce do Norte: risco moderado
  11. Vila Velha: risco moderado
  12. Rio Bananal: risco moderado
  13. Vitória: risco moderado
  14. Anchieta: risco moderado
  15. Irupi: risco moderado
  16. Santa Maria de Jetibá: risco moderado
  17. Cariacica: risco moderado
  18. Iúna: risco moderado
  19. Ibatiba: risco moderado
  20. Brejetuba: risco moderado
  21. Fundão: risco moderado
  22. Ibiraçu: risco moderado
  23. João Neiva: risco moderado
  24. Aracruz: risco moderado
  25. Afonso Cláudio: risco moderado
  26. Ibitirama: risco moderado
  27. Conceição do Castelo: risco moderado
  28. Santa Leopoldina: risco moderado
  29. Itarana: risco moderado
  30. Santa Teresa: risco moderado
  31. Viana: risco moderado
  32. Guarapari: risco moderado
  33. Marechal Floriano: risco moderado
  34. Domingos Martins: risco moderado
  35. Vargem Alta: risco moderado
Os alertas são emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A quinta-feira (9) amanheceu com 81 alertas em todo o Brasil — o leste de Minas Gerais e o Espírito Santo são as áreas mais delicadas no país.
No Espírito Santo, 280 pessoas estão desabrigadas e outras 36 são consideradas desalojadas, segundo a Defesa Civil Estadual. Rio Bananal é a cidade que tem o maior número de pessoas fora de casa. Não há mortes ou feridos em decorrência das chuvas no Estado.

Veja onde mais choveu

A Serra é o município onde mais choveu no intervalo de 24 horas, segundo boletim da Defesa Civil divulgado às 6h desta quinta (9). Foram cerca de 122 mm de chuva no período. Vitória registrou 29 mm e Vila Velha 35 mm. No topo do ranking, há municípios das regiões Sul e Serrana, que sofrem com inundações e transbordamento de rios desde a madrugada.
Onde mais choveu em 24 horas no Espírito Santo:
  1. Serra - 122.08 mm
  2. Ibitirama - 109.2 mm
  3. Itarana - 82.2 mm
  4. Castelo - 80.24 mm
  5. Afonso Cláudio - 73.61 mm
  6. Santa Maria de Jetibá - 72.82 mm
  7. Guaçuí - 63.84 mm
  8. Laranja da Terra - 62.20 mm
  9. Venda Nova do Imigrante - 59 mm
  10. Cariacica - 58.68 mm
A Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecida pela sigla ZCAS, é a responsável pela chuva forte que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias. Um corredor de nuvens se forma entre alguns Estados e traz muita chuva para a região onde o Estado capixaba está localizado. O Inmet e a empresa Climatempo apontam que há previsão de chuva forte em todo o Espírito Santo pelo menos até o próximo domingo (12). Neste período, há maior risco de chuva para cidades da Região Norte.

Mais sobre a chuva no ES:

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