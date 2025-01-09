Cresce número de alertas de enchentes e deslizamentos no ES; confira locais

A quantidade de alertas da Defesa Civil Estadual para o risco de enchentes e deslizamentos no Espírito Santo quase triplicou. A chuva que atinge o Espírito Santo causa transtornos desde a última terça-feira (7) e segue exigindo atenção dos capixabas. Há 37 alertas vigentes na manhã desta quinta-feira (9), segundo boletim divulgado pelo órgão. Até a tarde de quarta-feira (8), eram 13 alertas.
O boletim emitido pela Defesa Civil Estadual na manhã desta quinta-feira (9) indica que a chuva no Espírito Santo foi responsável, nas últimas horas, por queda de barreiras, árvores e até muros. Vias rurais foram bloqueadas e casas foram inundadas no Estado.
Alertas de enchentes:
- Ibitirama: risco moderado
- Linhares: risco moderado
Alertas de deslizamentos de terra:
- Serra: risco alto
- Mimoso do Sul: risco moderado
- Guaçuí: risco moderado
- Alegre: risco moderado
- Alfredo Chaves: risco moderado
- Venda Nova do Imigrante: risco moderado
- Muniz Freire: risco moderado
- Laranja da Terra: risco moderado
- Castelo: risco moderado
- Água Doce do Norte: risco moderado
- Vila Velha: risco moderado
- Rio Bananal: risco moderado
- Vitória: risco moderado
- Anchieta: risco moderado
- Irupi: risco moderado
- Santa Maria de Jetibá: risco moderado
- Cariacica: risco moderado
- Iúna: risco moderado
- Ibatiba: risco moderado
- Brejetuba: risco moderado
- Fundão: risco moderado
- Ibiraçu: risco moderado
- João Neiva: risco moderado
- Aracruz: risco moderado
- Afonso Cláudio: risco moderado
- Ibitirama: risco moderado
- Conceição do Castelo: risco moderado
- Santa Leopoldina: risco moderado
- Itarana: risco moderado
- Santa Teresa: risco moderado
- Viana: risco moderado
- Guarapari: risco moderado
- Marechal Floriano: risco moderado
- Domingos Martins: risco moderado
- Vargem Alta: risco moderado
Os alertas são emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A quinta-feira (9) amanheceu com 81 alertas em todo o Brasil — o leste de Minas Gerais e o Espírito Santo são as áreas mais delicadas no país.
No Espírito Santo, 280 pessoas estão desabrigadas e outras 36 são consideradas desalojadas, segundo a Defesa Civil Estadual. Rio Bananal é a cidade que tem o maior número de pessoas fora de casa. Não há mortes ou feridos em decorrência das chuvas no Estado.
Veja onde mais choveu
A Serra é o município onde mais choveu no intervalo de 24 horas, segundo boletim da Defesa Civil divulgado às 6h desta quinta (9). Foram cerca de 122 mm de chuva no período. Vitória registrou 29 mm e Vila Velha 35 mm. No topo do ranking, há municípios das regiões Sul e Serrana, que sofrem com inundações e transbordamento de rios desde a madrugada.
Onde mais choveu em 24 horas no Espírito Santo:
- Serra - 122.08 mm
- Ibitirama - 109.2 mm
- Itarana - 82.2 mm
- Castelo - 80.24 mm
- Afonso Cláudio - 73.61 mm
- Santa Maria de Jetibá - 72.82 mm
- Guaçuí - 63.84 mm
- Laranja da Terra - 62.20 mm
- Venda Nova do Imigrante - 59 mm
- Cariacica - 58.68 mm
A Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecida pela sigla ZCAS, é a responsável pela chuva forte que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias. Um corredor de nuvens se forma entre alguns Estados e traz muita chuva para a região onde o Estado capixaba está localizado. O Inmet e a empresa Climatempo apontam que há previsão de chuva forte em todo o Espírito Santo pelo menos até o próximo domingo (12). Neste período, há maior risco de chuva para cidades da Região Norte.