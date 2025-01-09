Chuva causa elevação de rio e alagamentos em Santa Teresa

A forte chuva de quarta (8) para quinta-feira (9) em Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo , fez com que o rio que passa pela sede do município atingisse a cota de inundação e a água chegasse em algumas casas. Houve registro de alagamentos em vias do bairro Vila Nova. Imagens mostram também o corpo d’água perto de transbordar no Centro.

Em um vídeo enviado pelo pintor Márcio Araújo, de 52 anos, é possível vê-lo dirigindo por uma via do bairro Vila Nova com bastante água. Depois, no Centro, ele fez o registro do rio subindo e próximo de atingir a altura das pontes e do transbordamento. “A cidade está em alerta. Os comerciantes já estão colocando barreiras nas lojas do Centro, porque o rio já está quase transbordando”, afirmou.

Alagamento no bairro Vila Nova, em Santa Teresa Crédito: Marcio Araújo

TV Gazeta. De acordo com o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Scharlyston Martins de Paiva, os municípios das Três Santas — Santa Maria do Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina — estão sob alerta. "No momento, são os municípios que carecem de atenção mais pontual, com os rios em Santa Teresa e Santa Leopoldina já saindo da calha e em Santa Maria na iminência", disse o coronel, em entrevista ao Bom Dia ES, da

Foi feito o disparo de alerta pelo celular para moradores dos municípios, devido a iminência do transbordamento do rio, afirmou o coordenador. Segundo ele, pessoas que moram em áreas de risco já foram orientadas a deixaram as casas e irem para algum lugar seguro. "As prefeituras já estão atuando nesse sentido, removendo algumas famílias", completou.