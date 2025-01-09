'Três Santas' estão em alerta no ES após rio transbordar devido à chuva

"No momento, são os municípios que carecem de atenção mais pontual. Com os rios em Santa Teresa e Santa Leopoldina já saindo da calha e em Santa Maria na eminência", disse o coronel Paiva. Segundo ele, pessoas que moram em áreas de risco já foram orientadas a deixaram as casas e irem para algum lugar seguro. "As prefeituras já estão atuando nesse sentido, removendo algumas famílias", completou.