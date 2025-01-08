BR 101 é totalmente interditada após acidente em São Mateus

Uma pessoa foi socorrida em estado grave após um acidente entre um ônibus e uma carreta na tarde desta quarta-feira (8) no km 79 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 16h. "As equipes chegaram ao local e constataram batida entre um ônibus e uma carreta", informou. Por volta de 17h51, a PRF informou que a rodovia estava fluindo por um desvio.

Em uma imagem cedida pela PRF, é possível observar equipes da concessionária que administra a rodovia e do Corpo de Bombeiros no local. Também é possível notar que o trecho onde ocorreu o acidente é de faixa contínua.

Viaturas dos Bombeiros e da Eco101 foram deslocadas ao local do acidente Crédito: Divulgação / PRF

Segundo a PRF, "o ônibus colidiu na traseira da carreta e resultou em uma vítima em estado grave. A pista ficou interditada para resgate. Um dos ocupantes do ônibus ficou preso às ferragens e precisou de intervenção do Corpo de Bombeiros".

O Corpo de Bombeiros detalhou que ao chegar no local, a "equipe constatou que o ônibus colidou na traseira do caminhão e havia uma vítima, do sexo masculino, encarcerada no ônibus. Ele ocupava o banco ao lado do motorista e ficou preso pela perna às ferragens do painel. Os bombeiros atuaram em conjunto com a equipe do Samu e da Eco 101, realizando o desencarceramento e socorro da vítima, que estava com a perna fraturada e sangramento", informou os Bombeiros.